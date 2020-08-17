Курганские осужденные обвинили сотрудников колонии в коррупции

Курганский осужденный рассказал о снятии выговора за деньги Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В курганской ИК №2 осужденным делают взыскания, которые, как они заявляют, потом можно аннулировать за деньги. Об этом URA.RU стало известно от бывших осужденных, отбывавших наказание в колонии.

Взыскание может помешать досрочному освобождению (УДО), поэтому осужденные стремятся не получать его. «Не всегда удается. Сотрудники придираются. Делают фото [нарушения режима] в день суда [где решается УДО] или за день. Вынуждают выкупать взыскание, чтобы выйти по УДО», — пояснил недавно освобожденный, депортированный из страны.

По его словам, снять взыскание можно, заплатив от 2 до 5 тысяч рублей, или купить что-нибудь в колонию. «Отряднику барака я купил за 3000 рублей в кабинет линолеум. Он мои 3 рапорта убрал, хотя сам их составил», — пояснил источник.

Другой экс-заключенный подтвердил продажу снятия взысканий. Их могут выписать, если отстал от отряда, или зашел на территорию локального участка [дополнительное ограничение передвижения осужденных внутри жилой зоны]. Претензии могут касаться отсутствия описи на сумке.

В пресс-службе областного УФСИН URA.RU прокомментировали, что применение и снятие мер взыскания к осужденным производится в соответствии с законодательством. Досрочное снятие взыскания допускается через 3 месяца. Выговор может быть отменен за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, участие в воспитательных мероприятиях. «Обращений от осужденных в адрес руководства УФСИН России по Курганской области и ФКУ ИК-2 по поводу отмены выговоров не поступало», — говорится в ответе ведомства.