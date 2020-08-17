Челябинской области пообещали 11 тысяч доз противоковидной вакцины из первых партий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 18 августа — 251-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 161-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 13 374 случая заражения, выздоровели 9 526 и скончались 311 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 932 493 (+4 748) случая заражения. Вылечились 742 628 (+6 527) пациентов — 79% от заболевших. Умерли 15 872 (+132) человек — почти 1,7% от заразившихся.

В Челябинской области по данным на 18 августа зафиксировано 74 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 75), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Число выздоровевших при этом превысило количество заболевших почти в три раза. «С начала пандемии произошло 13 448 случая заражения, сейчас лечение проходят четыре южноуральца. Умерли четверо пациентов в возрасте от 57 до 90 лет. У всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания — сахарный диабет, ретинопатию, хронические болезни легких и сердца», — пояснили URA.RU в оперштабе. За сутки выписаны после болезни 210 человек, с начала пандемии — 9736 южноуральцев.

Как пройдет День города в Челябинске

Большая часть мероприятий по случаю Дня города в Челябинске пройдет в онлайн-режиме. Правда, обсуждается вариант, при котором в каждом районе пройдут отдельные мероприятия, чтобы избежать скоплений горожан. Но власти все же склоняются к общему празднику. «Так, чтобы был Парад мод, праздничный концерт и другие традиционные для Дня города мероприятия. Почти все пройдет с 11 по 13 сентября в онлайн-режиме, так как Роспотребнадзор пока не снял ограничений на массовые мероприятия». Концерт проведут местные коллективы, контрактов со звездами эстрады заключать не стали. Главный вопрос — состоится ли уже оплаченный фейерверк.

Меценаты подарили челябинцам новые скорые

Благотворительный фонд Русской медной компании (АО «РМК») 14 августа передал минздраву Челябинской области 12 современных машин скорой помощи на базе Ford Transit: два реанимобиля и 10 «обычных» скорых приняли медики, приехавшие в Челябинск из городов и районов Южного Урала. В церемонии передачи участвовали председатель попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина, супруга главы региона Ирина Текслер и первый первый вице-губернатор Ирина Гехт. Для сравнения: за последние два года автопарк станций скорой помощи на Южном Урале получил 60 новых автомобилей за счет бюджетов всех уровней.

Сколько доз вакцины получит Челябинская область

Челябинской области достанется более 11 тысяч доз вакцины из первых партий, сообщили в минздраве региона. «Область одной из первых направила в Москву заявку на препарат. Но пока цифра не подтверждена официальными документами», — разъяснили в пресс-службе министерства.

Как можно заразиться второй раз

Гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков рассказал, как часто люди заражаются коронавирусом во второй раз. «Антитела являются важным компонентом, но не единственным. После перенесенного заболевания, часть людей стремительно теряет количество антител. Достаточно двух-трех месяцев, чтобы концентрация их у части переболевших упала до минимума», — сказал эксперт. При этом, если в одном регионе заболеваемость упала, то в соседнем зараженных может быть еще много. Риск заболеть повторно возрастает при перемещении по стране и активных социальных контактах.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

До 23 августа в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.