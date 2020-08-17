В Свердловской области отремонтируют «трассу смерти»

Трассу Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, которую в народе называют «трассой смерти», хотят капитально отремонтировать за 90,5 млн рублей. Аукцион от управления автомобильных дорог правительства Свердловской области был размещен на сайте госзакупок.
«Наименование объекта закупки — выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов на участке 134 км — 136 км на территории Нижнего Тагила», — говорится в документации.
Участок находится на Серовской трассе в месте съезда с дороги Нижний Тагил — Усть-Утка. Три млн рублей предполагается потратить на подготовку к ремонту дороги, 11,8 млн — на работу с земляным полотном. На само дорожное покрытие и его укладку потратят 40,8 млн рублей. Уже после ремонта установят ограждения, поставят 20 дорожных знаков и нанесут разметку краской и термопластиком. Работы планируют начать в июне 2021 года и сдать отрезок трассы в конце сентября. За обновление участка планируют заплатить до 90,5 млн рублей. Источник финансирования — областной бюджет.
В беседе с URA.RU глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что благодарен за капитальные работы на трассе в окрестностях города. «Хорошо, что на одной из самых оживленных трасс региона будет качественное дорожное покрытие. Этот ремонт важен не только для тагильчан, но и для жителей всего севера области, так как трасса является связующим звеном между югом и севером региона», — уточнил он.
Трассу Екатеринбург — Серов в народе называют «трассой смерти» из-за того, что здесь часто происходят смертельные ДТП. Особенно опасным считается участок от Нижнего Тагила до Серова.
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