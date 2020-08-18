Водонаева заявила, что Россия заплатит за «аннексию Крыма»

Телеведущая заявила, что история с Крымом еще не закончилась Фото: Личная страница Алёны Водонаевой в Instagram

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Бывшая участница телешоу «Дом-2», журналистка Алена Водонаева в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном не исключила продолжения территориальных споров вокруг Крыма. По мнению телеведущей, Россия должна будет рассчитаться за полуостров.

«Безусловно, это [присоединение Крыма к России] не соответствует никаким международным нормам. Произошедшая в 2014 году аннексия Крыма была варварской и агрессивной», — заявила Водонаева. Она добавила, что с 2014 года жители России уже привыкли к тому, что полуостров находится в составе страны.

Телеведущая считает, что хоть и сложно предположить изменится ли ситуация с принадлежностью Крыма. Живя в 2020 году, люди России привыкли к тому, что Крым находится в составе России. И когда изменится эта ситуация и изменится-ли она вообще когда-нибудь, она сказать не может, однако уверена, что история не закончилась и России придется «рассчитаться за полуостров».

Ранее Алену Водонаеву обвинили в экстремизме после ее серии постов, в которых она критиковала родителей, живущих в нищете и при этом рожающих нескольких детей. По информации агентства «Дни.Ру», после поднявшейся в соцсетях травле, телеведущей пришлось на время покинуть Россию.

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