Владимир Путин по телефону пообщался с лидерами Белоруссии и Германии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главы РФ и Германии обсудили белорусские события — оппозиционеры в Белоруссии не станут разрывать договоренности с Россией — министр энергетики заразился COVID — в Хабаровске создадут народный совет — правительство до 1 сентября решит вопрос по выплатам на детей. Все самые интересные и важные новости России и мира на 18 августа — в обзоре URA.RU:

Путин и канцлер Германии обсудили ситуацию в Белоруссии, Россия может оказать Белоруссии военную помощь

Оппозиция в Белоруссии не будет разрывать отношения с Россией

В случае прихода к власти в Белоруссии, оппозиционные силы не станут нарушать договоренности, ранее достигнутые с Россией, и будут их соблюдать. Об этом высказалась доверенное лицо Светланы Тихановской Мария Колесникова.

В Сирии погиб российский генерал, в Южной Осетии обстреляли автомобиль главы МВД

В Сирии погиб генерал-майор вооруженных сил РФ. По предварительной информации, автоколонна, в которой он находился, подорвалась на бомбе. В результате взрыва ранения получили еще трое военнослужащих.

Несколько человек обстреляли машину главы МВД Южной Осетии Игоря Наниева в Цхинвале. Засаду на главного полицейского устроили в заброшенном доме.

В Хабаровске создадут народный совет, Фургалу не вернут изъятые деньги

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил участников акций протеста вступить в народный совет, участники которого будут решать вопросы, волнующие граждан региона.

В то же время суд отказал возвращать два миллиона рублей Сергею Фургалу, которые были изъяты при обыске. Экс-губернатор настаивал на возврате этой суммы, так как ему необходимо оплатить обучение сына.

Решение о выплатах на детей примут до 1 сентября

Власти решат вопрос по продлению выплатам на детей до 16 лет до 1 сентября. По мнению экспертов, в правительстве примут это решение после возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из рабочей поездки по Дальнему Востоку

В регионы может вернуться дистанционное обучение, COVID заболел федеральный министр

Дистанционное обучение школьников могут вновь ввести, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Об этом заявил вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий Ялов.

Министр энергетики РФ Александр Новак заразился коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Проблемы с медициной могут сказаться на выборах в Госдуму

Эксперты полагают, что вторая волна коронавируса и работа властей при ее ликвидации, могут сказаться на выборах в грядущих выборах Госдуму. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

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