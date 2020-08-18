Самое важное в России и в мире на 18 августа. В Сирии погиб российский генерал, вопрос о выплатах на детей решится до 1 сентября

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин по телефону пообщался с лидерами Белоруссии и Германии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главы РФ и Германии обсудили белорусские события — оппозиционеры в Белоруссии не станут разрывать договоренности с Россией — министр энергетики заразился COVID — в Хабаровске создадут народный совет — правительство до 1 сентября решит вопрос по выплатам на детей. Все самые интересные и важные новости России и мира на 18 августа — в обзоре URA.RU:

Путин и канцлер Германии обсудили ситуацию в Белоруссии, Россия может оказать Белоруссии военную помощь

Оппозиция в Белоруссии не будет разрывать отношения с Россией

В Сирии погиб российский генерал, в Южной Осетии обстреляли автомобиль главы МВД

В Хабаровске создадут народный совет, Фургалу не вернут изъятые деньги

Решение о выплатах на детей примут до 1 сентября

В регионы может вернуться дистанционное обучение, COVID заболел федеральный министр

Проблемы с медициной могут сказаться на выборах в Госдуму

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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