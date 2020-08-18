Главы РФ и Германии обсудили белорусские события — оппозиционеры в Белоруссии не станут разрывать договоренности с Россией — министр энергетики заразился COVID — в Хабаровске создадут народный совет — правительство до 1 сентября решит вопрос по выплатам на детей. Все самые интересные и важные новости России и мира на 18 августа — в обзоре URA.RU:
Путин и канцлер Германии обсудили ситуацию в Белоруссии, Россия может оказать Белоруссии военную помощь
- Глава России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили ситуацию, которая происходит в Белоруссии. Путин заявил, что внешнее вмешательство в белорусский кризис недопустимо.
- Также президент Путин в третий раз за несколько дней поговорил с Александром Лукашенко.
- Россия вмешается в обстановку внутри Белоруссии только тогда, если на территорию Белоруссии будут введены иностранные войска. Об этом заявил директор белорусского Центра изучения внешней политики и безопасности Денис Буконкин.
- В тоже время 18 августа начались новые протестные акции — на забастовки вышли шахтеры, почтальоны, врачи и рабочие сахарного завода.
- Президент Белоруссии наградил 300 силовиков медалями за участие в подавлении беспорядков.
Оппозиция в Белоруссии не будет разрывать отношения с Россией
- В случае прихода к власти в Белоруссии, оппозиционные силы не станут нарушать договоренности, ранее достигнутые с Россией, и будут их соблюдать. Об этом высказалась доверенное лицо Светланы Тихановской Мария Колесникова.
В Сирии погиб российский генерал, в Южной Осетии обстреляли автомобиль главы МВД
- В Сирии погиб генерал-майор вооруженных сил РФ. По предварительной информации, автоколонна, в которой он находился, подорвалась на бомбе. В результате взрыва ранения получили еще трое военнослужащих.
- Несколько человек обстреляли машину главы МВД Южной Осетии Игоря Наниева в Цхинвале. Засаду на главного полицейского устроили в заброшенном доме.
В Хабаровске создадут народный совет, Фургалу не вернут изъятые деньги
- Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил участников акций протеста вступить в народный совет, участники которого будут решать вопросы, волнующие граждан региона.
- В то же время суд отказал возвращать два миллиона рублей Сергею Фургалу, которые были изъяты при обыске. Экс-губернатор настаивал на возврате этой суммы, так как ему необходимо оплатить обучение сына.
Решение о выплатах на детей примут до 1 сентября
- Власти решат вопрос по продлению выплатам на детей до 16 лет до 1 сентября. По мнению экспертов, в правительстве примут это решение после возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из рабочей поездки по Дальнему Востоку
В регионы может вернуться дистанционное обучение, COVID заболел федеральный министр
- Дистанционное обучение школьников могут вновь ввести, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Об этом заявил вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий Ялов.
- Министр энергетики РФ Александр Новак заразился коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Проблемы с медициной могут сказаться на выборах в Госдуму
- Эксперты полагают, что вторая волна коронавируса и работа властей при ее ликвидации, могут сказаться на выборах в грядущих выборах Госдуму. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.
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