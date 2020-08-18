Территории бывшего завода «Икар-КЗТА» разграбили (архивное фото)
Губернатор пообещал построить новые производственные площади — из правительства уходит один из чиновников — руководитель СК отчитался о доходах — медики-выпускники решили не оставаться в своем районе. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 19 августа — в обзоре URA.RU:
Губернатор сообщил о состоянии бывшего завода
- На территории бывшего завода «Икар-КЗТА» были украдены все металлические изделия и даже вскрыты полы. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков. Также губернатор заявил, что через полгода там появятся 25 000 кв. метров новых производственных площадей.
Правительство области покинет один из чиновников
- Руководитель управления спецпрограмм правительства области Евгений Жилин написал заявление об увольнении. Он почти год проработал исполняющим обязанности главы департамента.
Глава следкома региона заработал меньше заместителей
- Руководитель следственного управления СК России по области Богдан Францишко по итогам 2019 года заработал 2,652 млн рублей. Это меньше, чем доходы его заместителей.
Молодые медики отказываются работать в области
- Выпускники медицинских вузов Целинного района решили вернуть области понесенные за обучение затраты и покинут субъект. Выпускники должны были в этом году устроиться на работу в центральную районную больницу.
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