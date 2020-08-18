18 августа 2020
17 августа 2020

Самое актуальное в Курганской области на 19 августа. Здания курганского завода разворовали, медики отказываются работать по распределению

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод
Территории бывшего завода «Икар-КЗТА» разграбили (архивное фото) Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Губернатор пообещал построить новые производственные площади — из правительства уходит один из чиновников — руководитель СК отчитался о доходах — медики-выпускники решили не оставаться в своем районе. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 19 августа — в обзоре URA.RU:

Губернатор сообщил о состоянии бывшего завода

Правительство области покинет один из чиновников

Глава следкома региона заработал меньше заместителей

Молодые медики отказываются работать в области

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...