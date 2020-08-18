18 августа 2020
17 августа 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 19 августа. Власти округа планируют выкупить аэропорт Ноябрьска, стали известны доходы чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Газпром. Ноябрьск, аэропорт сургут, аэровокзал, табличка
Ноябрьский аэропорт может стать государственным (архивное фото) Фото: Алексей Сибиряк © URA.RU

Аэропорт Ноябрьска может стать государственным — в Ноябрьске строят новое здание городского МВД — чиновники отчитались о доходах — в одном из районов затопило поселок — на Ямале отменен противопожарный режим. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 19 августа — в обзоре URA.RU:

Ямальские власти хотят выкупить аэропорт Ноябрьска

Для полицейских Ноябрьска отстроят новое здание

  • Новое здание для полиции Ноябрьска планируется достроить в течение года. На данный момент подрядчик частично успел закончить отделку здания. Там будут размещены рабочие кабинеты, зал для совещаний, тир и игровой зал.

Представители власти представили декларации о доходах

  • Глава Пуровского района Андрей Нестерук задекларировал за 2019 год 10,6 млн рублей, земельный участок с домом, гаражом и баней.
  • Силовики также объявили о своих доходах. Прокурор Шурышкарского района Артем Воложанин стал самым богатым среди коллег. За 2019 год он заработал 5, 288 млн рублей. Также он имеет долю в квартире на 74 кв. метра. Прокурор Губкинского Олег Черкес заработал 4,796 млн рублей. У него нет личного имущества, кроме машины Toyota Land Cruiser 200.

В регионе отменили противопожарный режим

В ЯНАО канализационные стоки затопили поселок

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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