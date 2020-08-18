Ноябрьский аэропорт может стать государственным (архивное фото)
Аэропорт Ноябрьска может стать государственным — в Ноябрьске строят новое здание городского МВД — чиновники отчитались о доходах — в одном из районов затопило поселок — на Ямале отменен противопожарный режим. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 19 августа — в обзоре URA.RU:
Ямальские власти хотят выкупить аэропорт Ноябрьска
- Власти ЯНАО пытаются выкупить аэропорт Ноябрьска у авиакомпании Utair. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с жителями города.
Для полицейских Ноябрьска отстроят новое здание
- Новое здание для полиции Ноябрьска планируется достроить в течение года. На данный момент подрядчик частично успел закончить отделку здания. Там будут размещены рабочие кабинеты, зал для совещаний, тир и игровой зал.
Представители власти представили декларации о доходах
- Глава Пуровского района Андрей Нестерук задекларировал за 2019 год 10,6 млн рублей, земельный участок с домом, гаражом и баней.
- Силовики также объявили о своих доходах. Прокурор Шурышкарского района Артем Воложанин стал самым богатым среди коллег. За 2019 год он заработал 5, 288 млн рублей. Также он имеет долю в квартире на 74 кв. метра. Прокурор Губкинского Олег Черкес заработал 4,796 млн рублей. У него нет личного имущества, кроме машины Toyota Land Cruiser 200.
В регионе отменили противопожарный режим
- Власти округа разрешили жителям региона свободно посещать леса и въезжать в них на автотранспорте. Об этом официально сообщил окружной департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса.
В ЯНАО канализационные стоки затопили поселок
- В поселке Панаевск Ямальского района канализационные стоки затопили придомовые территории. По словам местных жителей, это произошло и-за того, что подрядчик некачественно выполнил работы по установке септиков.
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