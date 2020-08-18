Вадим Шувалов хочет обсудить с общественностью вопрос передачи теплосетей частному бизнесу Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Глава Сургута хочет обсудить с общественностью передачу теплосетей города частному инвестору. Об этом сам мэр Вадим Шувалов заявил в своем Instagram.

Он отметил, что данная тема вызвала разногласия среди некоторых политиков и активистов. «Хотя это лишь одна из концессий, которые мы подписываем ежегодно. И у нас уже есть положительный опыт. Однако как глава города перед принятием решения я бы хотел услышать максимальное количество мнений горожан, экспертов в коммунальном хозяйстве и теплоэнергетике, специалистов в инвестиционной деятельности. Подробно изучить опыт соседних городов, опыт подобных инвестиционных соглашений по всей стране», — написал Шувалов.

По этой причине мэр принял решение об увеличении сроков рассмотрения условий концессии до 180 дней. Он также дал поручение сотрудникам администрации в течение сегодняшнего дня подготовить электронную площадку, на которой можно было бы обсудить вопрос. Также он пообещал провести с общественностью личные встречи, когда закончится самоизоляция в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, речь идет о заключении концессионного соглашения, в рамках которого и планируется строительство новых теплосетей. Инвестором выступит ХК «Вектор» (компания связана с «Сургутскими городскими электрическими сетями», которые давно и успешно работают в городе). В течение пяти лет предприятие планирует инвестировать в инфраструктуру около 5 млрд рублей. В том числе ожидается строительство третьей «трубы» от сургутских ГРЭС. Благодаря этому отключение горячей воды летом будет длиться не две недели, как сейчас, а всего один день. Еще один плюс от появления новых сетей — возможность увеличения темпов строительства. Это позволит Сургуту стать первым северным полумиллионником. Глава ХМАО Наталья Комарова положительно оценивала привлечение инвестиций в теплоснабжение города.