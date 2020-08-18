В ХМАО новый этап послабления карантина

Храмы официально закрылись для прихожан еще в начале эпидемии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО возобновляются богослужения с участием прихожан. Об этом, со ссылкой на информацию Ханты-Мансийской митрополии, URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Учитывая переход Югры ко второму этапу снятия ограничительных мер, было принято решение возобновить допуск прихожан в храмы епархии при соблюдении установленных требований Роспотребнадзора Югры», — добавили в оперштабе.

При этом верующим все также требуется придерживаться мер предосторожности: использовать маски и соблюдать социальную дистанцию. Также в храмах необходимо дезинфицировать все поверхности, с которыми контактируют люди, регулярно проветривать помещения, а при входе в помещение нужно обрабатывать руки антисептиком. В региональном штабе добавили, что людям старше 65 лет, а также больным хроническими заболеваниями и беременным, по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Ранее URA.RU писало, что церкви, мечети и синагоги закрыли для прихожан еще в начале эпидемии коронавируса. Исключения тогда сделали только для священнослужителей.