18 августа 2020
17 августа 2020

В ХМАО новый этап послабления карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Православная Пасха на территории Храма Святого великомученика Георгия Победоносца. Сургут, освящение, священик, православие, батюшка, коронавирус
Храмы официально закрылись для прихожан еще в начале эпидемии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО возобновляются богослужения с участием прихожан. Об этом, со ссылкой на информацию Ханты-Мансийской митрополии, URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Учитывая переход Югры ко второму этапу снятия ограничительных мер, было принято решение возобновить допуск прихожан в храмы епархии при соблюдении установленных требований Роспотребнадзора Югры», — добавили в оперштабе.

При этом верующим все также требуется придерживаться мер предосторожности: использовать маски и соблюдать социальную дистанцию. Также в храмах необходимо дезинфицировать все поверхности, с которыми контактируют люди, регулярно проветривать помещения, а при входе в помещение нужно обрабатывать руки антисептиком. В региональном штабе добавили, что людям старше 65 лет, а также больным хроническими заболеваниями и беременным, по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Ранее URA.RU писало, что церкви, мечети и синагоги закрыли для прихожан еще в начале эпидемии коронавируса. Исключения тогда сделали только для священнослужителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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