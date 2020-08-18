Детский омбудсмен ЯНАО стал одним из богатейших чиновников округа

Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын за 2019 год заработал больше 12 млн рублей. Благодаря этому обмудсмен стал одним из богатейших чиновников аппарата ямальского губернатора. Это следует из его декаларации о доходах за прошедший год.
Трубицын указал в отчете заработок в 12,604 млн рублей. Больше него в аппарате губернатора зарабатывают только сам глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, его заместители и консультант одного из замов Наталья Татарчук, которая задекларировала 14,025 млн рублей. Супруга Трубицына также заработала крупную сумму в 7,157 млн рублей. Семье принадлежат квартира, доля в еще одном жилье и две иномарки Toyota и Volkswagen.
Чуть ниже доходы у бизнес-омбудсмена ЯНАО Вадима Елизарова, который задекларировал 11,398 млн рублей. Его супруга, работающая консультантом у первого замгубернатора, заработала 7,423 млн рублей. А уполномоченный по правам человека Анатолий Сак указал в отчете 9,874 млн рублей дохода.
Ранее источники URA.RU сообщали, что губернатор Артюхов лично пересмотрел зарплаты ближайших подчиненных в сторону сокращения. По итогам 2019 года глава Ямала заработал 30 млн рублей, что в два раза меньше, чем годом ранее. У большинства его заместителей доходы также стали ниже.
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