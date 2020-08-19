Уральские медники смогут разбогатеть, несмотря на кризис

Стоимость меди на мировом рынке выросла до уровня июня 2018 года. Из-за этого доходы крупнейших медных производственных компаний Урала могут значительно вырасти. Таким прогнозом с URA.RU поделился финансовый аналитик, адвокат Дмитрий Земеров.
«Причин несколько: сокращение предложения металла (англо-австралийский Rio Tinto сообщил о планируемом снижении выпуска меди по итогам текущего года на 15%), в Китае выделяют 4,75 млрд юаней инфраструктурным отраслям экономики (строительство, транспорт, промышленность, электроэнергетика) и ослабление доллара США по отношению к ведущим валютам. Таким образом, доходы отечественных представителей медного рынка могут возрасти примерно на 10% по итогам второго полугодия 2020 года», — уточнил он.
Получить оперативный комментарий в пресс-службах РМК и УГМК не удалось. Туда направлены запросы.
Согласно данным Лондонской биржи металлов (LME), с начала года в связи пандемией коронавируса и вызванного ею экономического кризиса котировки меди опустились с 6 292 доллара за тонну (13 января) до минимального с 2016 года показателя в 4 603 доллара за тонну (23 марта). Это было связано с остановкой производств по всему миру. Сейчас цены начали восстанавливаться. На 19 августа медь торгуется по 6 612 долларов за тонну. Максимальная цена на медь была зафиксирована 8 июня 2018 года — 7 275 долларов за тонну.
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