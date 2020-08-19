Пресс-секретарь министра РФ раскритиковала тюменский аквапарк

Пресс-секретарь главы Минстроя Владимира Якушева Ольга Фролова раскритиковала тюменский аквапарк «Лето-Лето» за длинные очереди и не вовремя уходящих на обед сотрудников. Об этом она написала на своей личной странице в Facebook. Пресс-секретарь проводит свой отпуск в областной столице.
«Прохожу квест на вход в аквапарк. Кассир в 12 часов ушла на обед, предложили перейти в другую очередь. Памятуя о том, что соседняя очередь всегда идёт быстрее, решила остаться там, где уже простояла полчаса», — отметила Ольга Фролова. Чиновница отметила в посте официальный аккаунт аквапарка в соцсетях, однако представители заведения не отреагировали на критику. После продолжительного стояния в очереди на кассе пресс-секретарь Якушева все же попала внутрь.
Ольга Фролова длительное время работала пресс-секретарем Владимира Якушева, когда он занимал должность губернатора Тюменской области. Через месяц после того, как он был назначен главой Минстроя РФ, она уехала на аналогичную должность в министерство.
Связаться с пресс-службой аквапарка «Лето-лето» не удалось — на месте никого не оказалось. Ранее URA.RU сообщало, что певчий одного из православных храмов обвинил аквапарк «Лето-Лето» в оскорблении чувств верующих — его не пускали на водные горки в нательном кресте.
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