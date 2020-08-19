Протесты против Лукашенко в Белоруссии продолжаются десятый день Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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В Белоруссии десятый день продолжаются протесты после президентских выборов. В среду, 19 августа, лидеры стран Евросоюза собрались на экстренный саммит и договорились, что не признают результаты президентских выборов в Белоруссии, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Ранее с таким призывом к европейским лидерам обратилась экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Итоги саммита стран ЕС

Участники саммита пообещали в ближайшее время ввести санкции в отношении значительного числа белорусских официальных лиц Белоруссии за насилие, репрессии и фальсификацию выборов. Это решение единогласно поддержали лидеры 27 стран ЕС. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, будет изучен вопрос включения в санкционный список самого Лукашенко.

Участники саммита осудили насилие против протестующих в Белоруссии и потребовали независимого и прозрачного расследования. ЕС также поддержал предложения ОБСЕ по организации диалога между властью и оппозицией и выразил готовность ему содействовать. Также решено выделить 53 миллиона евро для помощи белорусскому народу . Помощь будут распределена таким образом, чтобы деньги «шли не власти, а народу».

Решения действующей власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам усилить охрану границ страны по всему периметру. По его словам, это необходимо, чтобы не допустить в Белоруссию боевиков, оружие и боеприпасы из других стран, а также деньги для финансирования беспорядков. Лукашенко отметил: власти видят, что деньги из-за рубежа действительно поступают, а часть из них идет на плату участникам протестов.

Кроме того, Лукашенко потребовал у министерства обороны уделять особое внимание передвижению войск НАТО на территории Польши и Литвы. «Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы», — заявил глава республики.

Члены правительства разослали на госпредприятия письма с призывом вводить санкции против бастующих сотрудников. Ответственностью за забастовки своим рабочим уже пригрозил «Беларуськалий». Между тем, помощник Лукашенко Валерий Бельский призвал не переоценивать протесты. «Когда акции стали носить мирный характер, они собирали, по подсчетам протестующих, около двух сотен тысяч человек. Это пресловутые 3%. По подсчетам правоохранителей, которые должны оценивать реальную угрозу правопорядку и не склонны ее занижать, — 40 тысяч», — заявил он.

Действия оппозиции

В Беларуси выбрали официальных лидеров оппозиции. В президиум координационного совета белорусской оппозиции вошли семь человек. Среди них — нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, представитель Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, глава избирательного штаба банкира Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко.

Белорусская оппозиция заявила о готовности к диалогу с Россией. По словам одного из лидеров протестного движения Марии Колесниковой, оппозиционеры уже пытались связаться с российскими чиновниками через электронную почту. Также белорусские оппозиционеры заявили, что отправляли сообщения и в Евросоюз. Колесникова уверена, что заявления Европы по ситуации в Беларуси и есть ответ на их письма.

Отношение России

Сегодня в Кремле впервые высказались о протестах в Белоруссии. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне. Однако такие попытки уже были, подчеркнул Песков.

Также Песков отметил, что сейчас Белоруссия не нуждается в военной помощи от России, несмотря на то что это предусмотрено договором о коллективной безопасности. Представитель Кремля уточнил, что белорусское руководство само признало, что такой потребности нет.

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