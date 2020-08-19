Лукашенко утвердил правительство Беларуси

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Александр Лукашенко утвердил весь состав кабмина страны Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
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Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии определился с должностью премьер-министра страны. По информации агентства «БелТА», главой правительства назначен экс-председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Роман Головченко. Помимо этого, президент республики сформировал и сам состав правительства.

«Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси», — сообщает агентство. Теперь кандидатуру нового премьера предстоит согласовать с Палатой представителей Национального собрания страны.

Первым заместителем премьера стал Николай Снопков, министром внутренних дел — Юрий Караев. Владимир Караник возглавил минздрав Белоруссии. Владимир Макей сохранил за собой должность министра иностранных дел. С полным списком министров можно ознакомиться на сайте правительства страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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