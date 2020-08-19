Кинотеатры в области смогут начать работать с 25 августа
Власти 24 августа решат вопрос об открытии кинотеатров — сильные дожди накроют регион 20 августа — бывшего директора благотворительного фонда обвиняют в мошенничестве — минское предприятие предъявило иски к УВЗ. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 20 августа — в обзоре URA.RU:
В регионе могут заработать кинотеатры
- Кинотеатры Свердловской области могут возобновить работу с 25 августа. Об этом URA.RU сообщил врио губернатора Алексей Орлов. По его словам, вопрос об открытии кинотеатров будет вновь обсуждаться 24 августа.
МЧС предупреждает свердловчан о сильных дождях
- Жителей региона предупредили о сильных дождях, которые придут с 20 августа. Областное управление МЧС предупредило граждан о мерах безопасности, и рекомендовало отказаться от отдыха на природе.
Экс-директора фонда Шипулина обвинили в мошенничестве
- Бывшего директора благотворительного фонда Антона Шипулина Викторию Щелкову обвиняют в мошенничестве и присвоении себе общественных денег.
Белорусское предприятие подало иск к «Уралвагонзаводу»
- Минское предприятие ОАО «Пеленг» требует через арбитражный суд Свердловской области 250 млн рублей с «Уралвагонзавода». Всего у УВЗ накопилось долгов на пять миллиардов.
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