19 августа 2020
18 августа 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 20 августа. В области откроют кинотеатры, МЧС предупредило о сильных дождях

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-подход по передаче кинотеатра
Кинотеатры в области смогут начать работать с 25 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти 24 августа решат вопрос об открытии кинотеатров — сильные дожди накроют регион 20 августа — бывшего директора благотворительного фонда обвиняют в мошенничестве — минское предприятие предъявило иски к УВЗ. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 20 августа — в обзоре URA.RU:

В регионе могут заработать кинотеатры

  • Кинотеатры Свердловской области могут возобновить работу с 25 августа. Об этом URA.RU сообщил врио губернатора Алексей Орлов. По его словам, вопрос об открытии кинотеатров будет вновь обсуждаться 24 августа.

МЧС предупреждает свердловчан о сильных дождях

  • Жителей региона предупредили о сильных дождях, которые придут с 20 августа. Областное управление МЧС предупредило граждан о мерах безопасности, и рекомендовало отказаться от отдыха на природе.

Экс-директора фонда Шипулина обвинили в мошенничестве

  • Бывшего директора благотворительного фонда Антона Шипулина Викторию Щелкову обвиняют в мошенничестве и присвоении себе общественных денег.

Белорусское предприятие подало иск к «Уралвагонзаводу»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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