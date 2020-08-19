Владельцы кафе и ресторанов Нижневартовска недовольны действиями чиновников окружного Роспотребнадзора
В ХМАО объединят две администрации — владельцы предприятий общепита недовольны окружным Роспотребнадзором — участники свадебного кортежа устроили стрельбу на трассе — протестующего главу профсоюза уволили с предприятия. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 20 августа — в обзоре URA.RU:
В Югре могут объединить два муниципалитета
- В поселке Междуреченский прошли публичные слушания, где решали вопрос о слиянии с администрацией Кондинского района. По словам главы муниципалитета Анатолия Дубовика, на слушания пришли около 60 жителей.
Владельцы предприятий общепита недовольны окружным Роспотребнадзором
- Владельцы кафе и ресторанов из Нижневартовска пожаловались, что управление Роспотребнадзора по ХМАО не учитывает мнение нескольких тысяч людей, потерявших работу. Рестораторы недовольны, что ведомство не прислушивается к их советам.
Руководство нефтяной компании сокращает недовольных сотрудников
- Руководители компании «Юкатекс-Югра», где глава профсоюзного комитета Артем Немолот проводил акцию протеста из-за невыплат зарплат, попал под сокращение вместе с еще шестью коллегами.
Участники свадьбы устроили стрельбу на трассе
- На участке трассы Советский — Югорск свадебный кортеж блокировал движение для проезда других автомобилей, а один из его участников стрелял в воздух из пистолета.
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