19 августа 2020
18 августа 2020

Самое актуальное в ХМАО на 20 августа. Рестораторы пожаловались на Роспотребнадзор, из нефтяной компании увольняют недовольных сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе Альфонс Муха. Нижневартовск, обед, отдых, кафе, ресторан, ужин, еда
Владельцы кафе и ресторанов Нижневартовска недовольны действиями чиновников окружного Роспотребнадзора Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО объединят две администрации — владельцы предприятий общепита недовольны окружным Роспотребнадзором — участники свадебного кортежа устроили стрельбу на трассе — протестующего главу профсоюза уволили с предприятия. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 20 августа — в обзоре URA.RU:

В Югре могут объединить два муниципалитета

Владельцы предприятий общепита недовольны окружным Роспотребнадзором

Руководство нефтяной компании сокращает недовольных сотрудников

Участники свадьбы устроили стрельбу на трассе

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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