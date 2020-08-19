С 22 августа пермские медики лишаются региональных доплат за работу с коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 августа, — 253-й день с момента выявления коронавируса и 163-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 937 321 (+4 828) человек, зараженный коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7172 (+61) человек, выздоровело 5038 (+43) пациентов, зафиксировано 314 летальных исходов (192 — непосредственно от COVID-19).

Пермь уходит от негативного сценария по коронавирусу. С начала августа в регионе фиксируется постоянное снижение прироста числа заболевших COVID-19. За минувшие сутки выявлено наименьшее число заразившихся в последние недели. Коэффициент распространения инфекции (Rt) также снизился до 0,92, но при этом он до сих пор не соответствует текущему (второму) этапу снятия ограничений в регионе.

Пермские силовики стали реже наказывать нарушителей карантинных ограничений. В суды Пермского края за первую половину августа поступило на 30% меньше протоколов, чем за вторую половину июля. Общее число материалов по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), составленных в начале августа, составляет 1112.

В школах Прикамья разрешили провести линейки 1 сентября. Они пройдут на улице для учащихся первых и выпускных классов. Родители также могут присутствовать на торжественных линейках, но при этом обязаны находиться в медицинских масках. Также с 1 сентября все учебные заведения региона начнут работу в обычном режиме, перехода к дистанционному обучению не будет.

Пермяки возвращаются к привычной жизни в условиях пандемии. Свидетельством этого является факт восстановления пассажиропотока в общественном транспорте краевой столицы. В июле городской транспорт перевез более 12 миллионов пассажиров (70% от плана) , что практически соответствует докоронавирусному периоду. Например, в марте услугами пермского общественного транспорта воспользовалось около 16 миллионов пассажиров.

Региональные выплаты медикам за работу с COVID-пациентами отменяют. Минздрав прекращает выплаты с 22 августа , объясняя это тем, что «сейчас эпидситуация достаточно стабильная». При этом федеральные выплаты за работу с коронавирусными пациентами сохраняются.

В Пермском крае растет число безработных. Во втором квартале 2020 года в регионе уволилось на 2,2% больше сотрудников, чем в первом квартале текущего года. В общей сложности за апрель—июнь работы лишилось 35,2 тысячи человек. По данным службы занятости, работодатели во втором квартале искали 16,6 тысяч человек.