В курганском городе за год не отремонтировали ни один двор

В 2020 году в Шадринске планируют обновить территории 46 домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) в 2020 году должны обновить дворы 46 домов. Пока ни один из них не был сдан. Об этом, со ссылкой на главу города Виктора Ермишкина, сообщила пресс-служба мэрии.

«На сегодняшний день пока ни одна дворовая территория не сдана, но сроки у нас до 15 октября», — рассказал Ермишкин. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

Дворовые территории обновляют за средств счет Дорожного фонда и проекта «Комфортная городская среда». Готовые объекты будут принимать старшие по дому и представители администрации.

Ранее власти Кургана сообщали, что несколько подрядчиков срывали сроки ремонта домов. Всего в Курганской области в 2020 году планируется обновить более 150 дворов. В июле губернатор региона Вадим Шумков сообщал, что на большинство объектов не удалось найти подрядчиков.