Источник: в Челябинске борца с коррупцией подозревают в педофилии

Заместителя директора лагеря подозревают в педофилии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинске задержан заместитель директора одного из частных детских лагерей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Педагога подозревают в совершении сексуальных действий в отношении воспитанников. Задержанный отвечал в лагере за вопросы безопасности и руководил медпунктом. По данным URA.RU, речь идет об известном борце с коррупцией в вузах, хирурге Андрее Омельяненко.

«Инцидент произошел в лагере в ночь на 19 августа, — сообщил источник. — С места предполагаемого преступления изъяты ноутбук, смывы, вырезы со спального места мужчины и одежда. Речь идет о действиях сексуального характера. В момент совершения действий он был пьян». О случившемся родителям рассказали три воспитанника, 13, 14 и 16 лет. Родители написали заявления в правоохранительные органы.

Омельяненко руководил местным отделением «Российской ассоциации студентов по развитию науки и образования». В мае хирурга уволили из областной больницы №3 за неисполнение трудовых обязанностей. По словам врача, его уволили за то, что он установил плагиат в проекте двух университетов.

Задержанный также известен как борец с коррупцией в вузах. Его телефон не отвечает. На странице медика в соцсети «ВКонтакте» есть ссылки на лагерь, где могло произойти преступление. В следственном управлении СКР по региону не смогли оперативно прокомментировать информацию о происшествии.