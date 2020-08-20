Движение по трассе между Тюменью и ХМАО ограничат на целый месяц

Пробки будут в районе моста через реку Вандрас Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На федеральной трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», соединяющую ХМАО с Тюменской областью, с сегодняшнего дня и до 15 октября будут пробки из-за ремонта. Об этом URA.RU рассказали в федеральном управлении автодорог «Урал» федерального дорожного агентства («Уралуправтодор»).

«На время ремонтных работ на автодороге Р-404 „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“, на 568 км (мост через реку Вандрас) с 20 августа до 15 октября 2020 года организовано реверсивное движение», — добавили в ведомстве.

По данным сайта СБИС, в этом году капитальным ремонтом этой дороги займется тюменская компания ООО «МСК „Сибагро“». Стоимость всего объема работ — более 3,3 млрд рублей. По условиям госконтракта, компании нужно до 20 ноября 2022 года капитально отремонтировать около 30 км покрытия, в том числе мосте через реку Нерда.

Ранее URA.RU писало, что федеральная трасса Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск (в народе называемая «трассой смерти») будет частично расширена до двух полос в обе стороны до 2023 года. Также посреди дороги появится разделительная полоса, что увеличит безопасность движения.