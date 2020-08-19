19 августа 2020

Жене челябинского губернатора привезли 30 тонн подарков. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер на передаче гуманитарной помощи для учреждений социальной защиты. Челябинск, текслер ирина
В условиях пандемии помощь, о которой договорилась Ирина Текслер, особенно важна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск 20 августа доставили около 30 тонн моющих и чистящих средств в качестве гуманитарной помощи для социальных учреждений. Груз принимала супруга губернатора области Ирина Текслер, которая провела соответствующие переговоры с компанией «Хенкель Рус».

Стиральные порошки, моющие и чистящие средства поступят во все региональные учреждения с круглосуточным пребыванием граждан. Это центры помощи детям-сиротам и детям, оставшимся на попечении родителей; дома-интернаты для престарелых и инвалидов, геронтологические центры и психоневрологические интернаты. Первоначально предполагалось, что помощь получат 29 учреждений. Однако в ходе обсуждения было решено, что получателями станут все 109 соответствующих организаций региона.

На прошлой неделе супруга губернатора приняла участие в другой масштабной гуманитарной акции. Благотворительный фонд Русской медной компании (РМК) передал челябинским больницам 10 самых современных машин скорой помощи и два реанимобиля.

Ирина Текслер на передаче гуманитарной помощи для учреждений социальной защиты. Челябинск
Вместе с Ириной Текслер гуманитарный груз принимали первый вице-губернатор Ирина Гехт (в центре) и министр социальных отношений Ирина Буторина
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Ирина Текслер на передаче гуманитарной помощи для учреждений социальной защиты. Челябинск
Первые социальные центры начнут получать «гуманитарку» уже сегодня
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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