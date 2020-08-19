В Челябинск 20 августа доставили около 30 тонн моющих и чистящих средств в качестве гуманитарной помощи для социальных учреждений. Груз принимала супруга губернатора области Ирина Текслер, которая провела соответствующие переговоры с компанией «Хенкель Рус».
Стиральные порошки, моющие и чистящие средства поступят во все региональные учреждения с круглосуточным пребыванием граждан. Это центры помощи детям-сиротам и детям, оставшимся на попечении родителей; дома-интернаты для престарелых и инвалидов, геронтологические центры и психоневрологические интернаты. Первоначально предполагалось, что помощь получат 29 учреждений. Однако в ходе обсуждения было решено, что получателями станут все 109 соответствующих организаций региона.
На прошлой неделе супруга губернатора приняла участие в другой масштабной гуманитарной акции. Благотворительный фонд Русской медной компании (РМК) передал челябинским больницам 10 самых современных машин скорой помощи и два реанимобиля.
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