«Дом-2» ограбили на 30 миллионов рублей

Команду реалити-шоу «Дом-2» обокрали на 30 миллионов о время съемок на Сейшельских островах. Воры пробрались на яхту, на которой снимались эпизоды телепроекта.
«Яхта стояла на техобслуживании, и почему-то на ней не оказалось в тот момент охраны», — заявил журналу Starhit один их участников шоу. Он добавил, что инцидент произошел несколько недель назад.
Злоумышленники вскрыли потолки на яхте и достали оттуда 40 вмонтированных видеокамер, стоимостью около 700 тысяч рублей за каждую. Кроме этого, из аппаратной украли компьютеры и технику.
Участники проекта «Дом-2» не могут покинуть Сейшельские острова почти полгода из-за пандемии. Во время действия ограничений команда решила начать снимать эпизоды шоу на яхте.
Ранее бывшие участники проекта раскрыли зарплаты ведущих «Дома-2». По их словам, ведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина получают около 30 тысяч долларов в месяц, а Ксении Собчак платили около 100 тысяч долларов ежемесячно.
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