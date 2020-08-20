«Дом-2» ограбили на 30 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ява Трофи на Верх-Исетском пруду: полуфинал и финал. Екатеринбург, яхты, причал, ява трофи, коматек, пришвартованы
Воры ограбили яхту, на которой снимались эпизоды реалити-шоу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Команду реалити-шоу «Дом-2» обокрали на 30 миллионов о время съемок на Сейшельских островах. Воры пробрались на яхту, на которой снимались эпизоды телепроекта.

«Яхта стояла на техобслуживании, и почему-то на ней не оказалось в тот момент охраны», — заявил журналу Starhit один их участников шоу. Он добавил, что инцидент произошел несколько недель назад.

Злоумышленники вскрыли потолки на яхте и достали оттуда 40 вмонтированных видеокамер, стоимостью около 700 тысяч рублей за каждую. Кроме этого, из аппаратной украли компьютеры и технику.

Участники проекта «Дом-2» не могут покинуть Сейшельские острова почти полгода из-за пандемии. Во время действия ограничений команда решила начать снимать эпизоды шоу на яхте.

Ранее бывшие участники проекта раскрыли зарплаты ведущих «Дома-2». По их словам, ведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина получают около 30 тысяч долларов в месяц, а Ксении Собчак платили около 100 тысяч долларов ежемесячно.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...