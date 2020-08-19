Число заражений снижается, но COVID продолжает убивать Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 августа — 253-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 163-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 13 596 случаев заражения, выздоровели 10 051 и скончались 323 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 942 106 (+4 785) случаев заражения. Вылечились 755 513 (+6 090) пациентов — более 80% от заболевших. Умерли 16 099 (+110) человек — 1,7% от заразившихся.

К 20 августа в регионе произошло 75 заражений коронавирусом за сутки. Тренд на падение числа заболевших прервался (накануне было 73). Но отклонение слишком мало, чтобы поставить под сомнение правильность принятого накануне решения об очередном ослаблении карантина.

«Всего с начала пандемии случилось 13 596 случаев заражения, на лечении остаются 3180 южноуральцев. Умерли четыре человека: 26-летний мужчина погиб от ковидной пневмонии, для более возрастных пациентов — 56,63 и 85 лет COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — рассказали URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 116 человек, с начала пандемии — 10 051 житель области.

Как пройдет День города в Челябинске

Во время празднования Дня города в Челябинске, несмотря на снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, массовых мероприятий не будет. Слишком сложно оказалось обеспечить исполнение требований Роспотребнадзора как на площади Революции — главной площадке праздника — так и в концертных залах. Поэтому мероприятия разведут по разным площадкам в семи районах города, а часть и вовсе проведут в онлайн-режиме. День города будет отмечаться с 11 по 13 сентября. Вопрос по проведению салюта еще не решен.

В «Тракторе» коронавирус, Кубка губернатора не будет

В челябинском хоккейном клубе «Трактор», президентом которого является глава региона Алексей Текслер, произошла вспышка коронавируса. Традиционный Кубок губернатора по хоккею в 2020 году не состоится, к тому же болеют спортсмены и других команд, которые должны были принять участие в турнире.

Смерть в больничной очереди расследует вице-губернатор

Смерть челябинских супругов, у которых подозревали коронавирус и погибших с разницей в три дня, расследует спецкомиссия во главе с первым вице-губернатором Ириной Гехт. «Понимая и разделяя эмоции родных, предлагаю провести профессиональную оценку ситуации. Сегодня врачи ограничены в комментариях требованиями соблюдения врачебной тайны, и вся информация интерпретируется с позиции только одной стороны. Возглавлю лично комиссию по разбору этой ситуации», — сообщила журналистам Гехт. Также она пообещала регулярно информировать о результатах расследования и оказать всю необходимую помощь семье.

Ковидные базы закрывают

Челябинской области закрываются еще два ковидных госпиталя, где проходили лечение больные коронавирусом — в Саткинской и Ашинской больницах. Учреждения возвращаются к профильной деятельности. Ликвидация коек для лечения пациентов с COVID-19 продлится до 1 января. В случае вспышки коровнавируса ковидные госпитали восстановят в течение трех дней.

Что ждет южноуральцев на втором этапе отмены карантина

С 1 сентября в поликлиниках Южного Урала возобновится диспансеризация. Разумеется, с учетом всех требований Роспотребнадзора. В частности, на них не ждут южноуральцев из группы риска — старше 65 лет, а также с хроническими сердечными и легочными заболеваниями. В этом году диспансеризацию могут пройти челябинцы 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984 и 1981 годов рождения, и все люди старше сорока лет. Осмотры пройдут по предварительной записи, обязательно приходить в медицинской маске, на входе в поликлинику пациентам измерят температуру.

До 23 августа в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.