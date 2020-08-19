Пермским баням и саунам разрешили работать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 августа, — 253-й день с момента выявления коронавируса и 163-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 942 106 (+4 785) человек, зараженный коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7234 (+62) человек, выздоровело 5088 (+50) пациентов, зафиксировано 316 летальных исходов (194 — непосредственно от COVID-19).

Пермяки с коронавирусом стали чаще попадать в больницы. 49 пермяков (из 62 заразившихся за минувшие сутки) проходят лечение в условиях стационара и только 13 — амбулаторно. Накануне это соотношение было иным — 42 и 19, соответственно. Также в регионе зафиксировано снижение коэффициента распространения инфекции (Rt) с 0,92 до 0,91, что является свидетельством затухания пандемии в крае.

Власть отменила большую часть коронавирусных ограничений. Разрешена работа бань, саун и фуд-кортов (на вынос). Также органам госвласти разрешено проводить массовые мероприятия с числом участников до 400 человек на открытом воздухе и до 200 человек — в помещениях. С 1 сентября работу должны возобновить пермские театры, кинотеатры и концертные залы при условии 50% наполнения зрительных залов.

Повсеместное проведение массовых мероприятий под запретом. Главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев расценивает проведение массовых мероприятий органами госвласти, как исключение из правил. Он заявил, что если у каких-либо организаций возникнет потребность в проведении подобных мероприятий, то они могут их провести с привлечением органов госвласти .

Минздрав сокращает число коек для COVID-пациентов. Сейчас в регионе развернуто 1997 коек для пациентов с коронавирусом или подозрением на него. При этом еще месяц назад их было более трех тысяч. Глава минздрава Оксана Мелехова полагает, что в ближайшее время число развернутых коек для COVID-пациентов к 25 августа необходимо сократить до 1827 , поскольку сейчас задействовано только 947.

Пермские санатории запускают программы восстановления после COVID-19. При восстановлении применяются комбинация дыхательной гимнастики, диафрагмальное дыхание, а также дыхательные практики из йоги и цигун. Также отдыхающим предлагают начать заниматься скандинавской ходьбой .