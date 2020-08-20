У границ России обнаружили самолеты-разведчики НАТО

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, самолет, су-34, авиационный комплекс
Российский истребитель Су-30СМ контролировал полет самолетов Франции и Великобритании Фото: Анна Майорова © URA.RU

У границ России на Черном море обнаружены два самолета — Великобритании и Франции. Об этом сообщили в Минобороны.

«Были обнаружены приближающиеся к границе РФ две воздушные цели. Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30СМ», — пишут «Известия». Отмечается, что самолеты НАТО летели в нейтральных водах.

Поднявшийся в воздух российский самолет распознал Atlantiс-II ВМС Франции и Sentinel-R1 ВВС Великобритании. Чуть позднее самолеты сменили курс, а российский самолет вернулся на базу. По данным газеты, после этой ситуации возле границы России на Черном море были обнаружены еще два самолета. Они принадлежали Франции и Германии.

Ранее возле российской границы в Черном море был опознан итальянский самолет. Для опознания объекта в воздух поднимали истребитель Су-27СМ, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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