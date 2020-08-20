Оппозиционный блогер Алексей Навальный впал в кому Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Белоруссии возбудили уголовное дело по факту захвата власти — оппозиционный блогер Алексей Навальный впал в кому — пенсионеры получат выплату до конца августа — будет увеличен штраф для мотоциклистов. Все самые интересные и важные новости России и мира на 20 августа — в обзоре URA.RU:

Власти Белоруссии завели уголовное дело о захвате власти

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о «Захвате власти» после того как лидеры оппозиции создали Координационный совет. Об этом сообщил генпрокурор страны Александр Конюк.

В тоже время правительство России не исключает, что другие государства имеют прямое или косвенное влияние во внутренние дела Белоруссии.

Блогера Навального госпитализировали в Омске

ФСБ предотвратила похищение лидера ополчения Донбасса

Сотрудники ФСБ России помешали Службе безопасности Украины похитить одного из лидеров ополчения Донбасса. Похищение координировали люди, на одного из которых заведено уголовное дело за организацию терактов в Донецке.

Силовики считают, что целью украинских спецслужб был один из фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17.

Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков с иронией отнесся к этой спецоперации и заявил, что сотрудники СБУ не умеют работать.

Учебный год в России начнется без изменений

В российских школах не планируется заменять традиционные занятия дистанционными, учеба в вузах начнется в срок — с 1 сентября. Об этом заявили в Министерстве просвещения и Министерстве науки и высшего образования.

Пенсионеры получат пособие на иждивенцев

Пожилые россияне, у которых на иждивении есть дети, которые проходят обучение в вузах, до конца августа получат пособие в размере 1895 рублей. Получить такую выплату можно максимум за трех студентов-иждивенцев.

Мотолюбителей ждет увеличение штрафа за шум

В Госдуме России готовят законопроект об ужесточении штрафов для мотоциклистов, которые создают излишний шум. Об этом заявил зампред комитета по экологии Михаил Старшинов.

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