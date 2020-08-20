Оппозиционный блогер Алексей Навальный впал в кому
Власти Белоруссии возбудили уголовное дело по факту захвата власти — оппозиционный блогер Алексей Навальный впал в кому — пенсионеры получат выплату до конца августа — будет увеличен штраф для мотоциклистов. Все самые интересные и важные новости России и мира на 20 августа — в обзоре URA.RU:
Власти Белоруссии завели уголовное дело о захвате власти
- Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о «Захвате власти» после того как лидеры оппозиции создали Координационный совет. Об этом сообщил генпрокурор страны Александр Конюк.
- В тоже время правительство России не исключает, что другие государства имеют прямое или косвенное влияние во внутренние дела Белоруссии.
Блогера Навального госпитализировали в Омске
- Оппозиционного блогера Алексея Навального срочно госпитализировали с подозрением на отравление. Рейс Томск-Москва, которым летел Навальный, экстренно сел в омском аэропорту.
- Позднее Навальный впал в кому.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления Алексею Навальному. Об этом он заявил во время конференц-колла с журналистами.
- Медики считают, что Алексей Навальный, вероятнее всего, отравился антидепрессантами.
- Минздрав Омской области опроверг информацию об отеке мозга у Навального.
ФСБ предотвратила похищение лидера ополчения Донбасса
- Сотрудники ФСБ России помешали Службе безопасности Украины похитить одного из лидеров ополчения Донбасса. Похищение координировали люди, на одного из которых заведено уголовное дело за организацию терактов в Донецке.
- Силовики считают, что целью украинских спецслужб был один из фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17.
- Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков с иронией отнесся к этой спецоперации и заявил, что сотрудники СБУ не умеют работать.
Учебный год в России начнется без изменений
- В российских школах не планируется заменять традиционные занятия дистанционными, учеба в вузах начнется в срок — с 1 сентября. Об этом заявили в Министерстве просвещения и Министерстве науки и высшего образования.
Пенсионеры получат пособие на иждивенцев
- Пожилые россияне, у которых на иждивении есть дети, которые проходят обучение в вузах, до конца августа получат пособие в размере 1895 рублей. Получить такую выплату можно максимум за трех студентов-иждивенцев.
Мотолюбителей ждет увеличение штрафа за шум
- В Госдуме России готовят законопроект об ужесточении штрафов для мотоциклистов, которые создают излишний шум. Об этом заявил зампред комитета по экологии Михаил Старшинов.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.