Самое важное в России и в мире на 20 августа. Навальный впал в кому после отравления, пенсионеры получат выплату, ФСБ сорвала спецоперацию СБУ

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Митинг Либертарианской партии против пенсионной реформы. Москва, навальный алексей, триколор, флаг россии, российский флаг
Оппозиционный блогер Алексей Навальный впал в кому Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Белоруссии возбудили уголовное дело по факту захвата власти — оппозиционный блогер Алексей Навальный впал в кому — пенсионеры получат выплату до конца августа — будет увеличен штраф для мотоциклистов. Все самые интересные и важные новости России и мира на 20 августа — в обзоре URA.RU:

Власти Белоруссии завели уголовное дело о захвате власти

Блогера Навального госпитализировали в Омске

ФСБ предотвратила похищение лидера ополчения Донбасса

Учебный год в России начнется без изменений

Пенсионеры получат пособие на иждивенцев

  • Пожилые россияне, у которых на иждивении есть дети, которые проходят обучение в вузах, до конца августа получат пособие в размере 1895 рублей. Получить такую выплату можно максимум за трех студентов-иждивенцев.

Мотолюбителей ждет увеличение штрафа за шум

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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