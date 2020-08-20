Лоукостер «Победа» запускает рейсы до Москвы из аэропорта Кургана
На скандальный полигон завели уголовное дело — лоукостер «Победа» начинает полеты в Москву — курганский сенатор Лисовский перейдет на пост чиновника — шадринский депутат хочет отменить выборы. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 21 августа — в обзоре URA.RU:
На руководство полигона ТБО под Курганом заведено уголовное дело
- Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении скандального курганского Шуховского полигона ТБО, на котором хранятся ядовитые отходы.
Авиакомпания «Победа» запускает рейсы в Москву
- Авиалайнеры лоукостера «Победа» будут летать из Кургана в Москву четыре раза в неделю, начиная со 2 октября — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Сенатор Лисовский может получить кресло чиновника
- Член Совфеда от области Сергей Лисовский, снявший свою кандидатуру с выборов в Курганскую обдуму, может получить пост чиновника в одной из федеральных структур. Об этом заявил URA.RU политолог Сергей Ширяев.
Бывший депутат планирует отменить выборы
- Экс-спикер Шадринской гордумы Анатолий Черных, которого ранее сняли с выборов, но восстановили после обращения в избирком, заявил, что ему не дают начать избирательную кампанию. Он хочет обратиться в суд по поводу отмены выборов.
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