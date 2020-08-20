20 августа 2020
19 августа 2020

Самое актуальное в Курганской области на 21 августа. «Победа» запускает рейсы в Москву, Лисовский снялся с выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской аэропорт. Курган, аэропорт курган
Лоукостер «Победа» запускает рейсы до Москвы из аэропорта Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На скандальный полигон завели уголовное дело — лоукостер «Победа» начинает полеты в Москву — курганский сенатор Лисовский перейдет на пост чиновника — шадринский депутат хочет отменить выборы. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 21 августа — в обзоре URA.RU:

На руководство полигона ТБО под Курганом заведено уголовное дело

Авиакомпания «Победа» запускает рейсы в Москву

Сенатор Лисовский может получить кресло чиновника

Бывший депутат планирует отменить выборы

  • Экс-спикер Шадринской гордумы Анатолий Черных, которого ранее сняли с выборов, но восстановили после обращения в избирком, заявил, что ему не дают начать избирательную кампанию. Он хочет обратиться в суд по поводу отмены выборов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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