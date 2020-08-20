Глава Тюменской области Александр Моор готов сделать прививку от коронавируса
Глава региона получит вакцину от коронавируса — авиакомпания Utair запустит рейсы до Екатеринбурга — дорогу до Ханты-Мансийска отремонтируют — в тюменском селе десять лет не могут сделать дорогу. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 21 августа — в обзоре URA.RU:
Губернатор поставит прививку от COVID
- Глава Тюменской области Александр Моор планирует поставить прививку от коронавируса, как только они поступят в регион. В оперштабе отметили, что вакцину губернатор получит, если у него не будет медицинских противопоказаний.
Авиарейсы до Екатеринбурга возобновятся с октября
- Авиакомпания Utair восстанавливает сообщение по маршруту Тюмень — Екатеринбург с 1 октября. Полеты будут выполняться пять раз в неделю.
Трассу до Ханты-Мансийска отремонтируют
- На федеральной трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», с 20 августа до 15 октября будет отремонтирован участок дороги на 568-м километре, в том числе покрытие моста через реку Вандрас.
В селе Покровка 10 лет не могут сделать дорогу
- Жители села Покровка подозревают, что выделенные на строительство дороги средства были потрачены главой Заводоуковского района не по назначению. Асфальт здесь ждут уже более десяти лет. Об этом URA.RU рассказали жители села.
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