20 августа 2020
19 августа 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 21 августа. Моор сделает прививку от COVID, авиасообщение с Екатеринбургом возобновят осенью

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-кнференция губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр
Глава Тюменской области Александр Моор готов сделать прививку от коронавируса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава региона получит вакцину от коронавируса — авиакомпания Utair запустит рейсы до Екатеринбурга — дорогу до Ханты-Мансийска отремонтируют — в тюменском селе десять лет не могут сделать дорогу. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 21 августа — в обзоре URA.RU:

Губернатор поставит прививку от COVID

Авиарейсы до Екатеринбурга возобновятся с октября

Трассу до Ханты-Мансийска отремонтируют

В селе Покровка 10 лет не могут сделать дорогу

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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