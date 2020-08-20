В Тобольске сообщают об увольнении главврача областной больницы

В Тобольске слухи об увольнении Баширова курсируют с начала лета Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В социальных сетях Тобольска третий день подряд провожают с поста главного врача местной областной больницы №3 Марата Баширова. О том, что ему предложено повышение в Тюмени, сообщают сразу несколько тобольских пабликов соцсети «ВКонтакте». Сам Марат Баширов в беседе с URA.RU опроверг эту информацию.

«Стало известно, что Марат Баширов покинул пост главврача ОБ№3. Исполняющей обязанности назначена его заместитель Макарова Е.Г.», — сообщается в паблике «ЧС Тобольск». В самой больнице получить комментария агентство так и не смогло — в приемной пообещали соединить журналиста с замглавврача Еленой Макаровой. После телефон приемной отвечать перестал. Еще в одном паблике — «Типичный Тобольск», утверждается, что якобы увольнение главврача связано с возникновением нескольких активных очагов коронавируса в его больнице.

Сам Марат Баширов в беседе с URA.RU опроверг эту информацию. «Я нахожусь в отпуске, после которого возвращаюсь в Тобольск на свою должность», — сообщил он агентству. Как отмечают источники URA.RU, увольнение Марата Баширова возможно и связано с финансами, но официального приказа пока нет.

Связаться с департаментом здравоохранения Тюменской области у агентству не удалось. На зарегистрированный 10 июля запрос о смене руководства в ОБ№3 URA.RU ведомство не ответило, послан повторный запрос.

Ранее агентство сообщало, что Марат Баширов после визита в больницу экс-главы регионального депздрава Инны Куликовой выставил на продажу свой коттедж в Тобольске за 19,5 млн рублей.