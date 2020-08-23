В России школьники и студенты рискуют не вернуться за парты в сентябре 2020 года из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Вирусологи и эпидемиологи не исключают второй волны коронавируса. Как ученики станут получать знания, какие ограничения будут действовать в образовательных учреждениях, чем может обернуться отказ от очного обучения в стране и есть ли у дистанта будущее — разберемся в эфире на
В эфире примут участие первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук Александр Снегуров, директор филиала Президентской Академии на Урале Руслан Долженко, блогер, основатель онлайн-школы по подготовке к ЕГЭ «GrandExam» Арсений Филин. Вместе выясним, сможет ли в перспективе дистанционное обучение полностью заменить очное и не скажется ли это на качестве знаний учащихся.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что переход на дистант не планируется, а 1 сентября линейки пройдут как обычно. При этом ученики из разных классов не смогут общаться на переменах. А уже 13 августа решение по традиционным линейкам в корне изменилось.
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