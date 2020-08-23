Откажутся ли от очного обучения в России. Присоединяйтесь к обсуждению в стриме URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дистанционное обучение. Клипарт. Курган, удаленная работа, удаленка, дистанционное обучение, удаленное обучение, уроки онлайн
Дистанционное обучение школьников может вернуться, если ухудшится ситуация с коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Проблемы дистанционного обучения в России

В России школьники и студенты рискуют не вернуться за парты в сентябре 2020 года из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Вирусологи и эпидемиологи не исключают второй волны коронавируса. Как ученики станут получать знания, какие ограничения будут действовать в образовательных учреждениях, чем может обернуться отказ от очного обучения в стране и есть ли у дистанта будущее — разберемся в эфире на youtube-канале URA.RU 25 августа в 15:30 (мск).

В эфире примут участие первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, заслуженный учитель РФ, историк, кандидат психологических наук Александр Снегуров, директор филиала Президентской Академии на Урале Руслан Долженко, блогер, основатель онлайн-школы по подготовке к ЕГЭ «GrandExam» Арсений Филин. Вместе выясним, сможет ли в перспективе дистанционное обучение полностью заменить очное и не скажется ли это на качестве знаний учащихся.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что переход на дистант не планируется, а 1 сентября линейки пройдут как обычно. При этом ученики из разных классов не смогут общаться на переменах. А уже 13 августа решение по традиционным линейкам в корне изменилось.

Если у вас возникнут вопросы или вы захотите высказаться по данной теме — оставляйте комментарии под этой новостью или в социальных сетях URA.RU. Присоединяйтесь к эфиру, подписывайтесь на наш youtube-канал.

Информацию о новых трансляциях URA.RU можно найти в нашем Viber-канале, в специальном телеграм-канале или оперативно получить ее в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...