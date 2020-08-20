Губернатор Шумков считает, что у курганцев «пропала безнадега»

Вадим Шумков (справа) считает, что у курганцев появилась надежда на лучшее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что жители областного центра начали меняться: у них «пропала безнадега» и появилась надежда на лучшее. Об этом он заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», поздравляя Курган с наступающим Днем города. При этом Курган он назвал своим другом.

«Начали меняться люди. Они вроде и те же, что были год назад. Но у многих из них во взгляде стала исчезать затравленность и пропала безнадега, появилась надежда на лучшее и любовь к тебе, мой дорогой друг», — написал Шумков. Он обратил внимание, что на улицах Кургана стало больше молодежи и пожилых людей: «Не уныло бредущих своим путем или перебегающих дорогу, но просто гуляющих и улыбающихся друг другу».

Шумков считает, что перемены настроений курганцев вызваны позитивными изменениями в облике города. «Дороги, дворы, парки, скверы, дома, освещение, путепроводы, набережная. Индустриальные парки и огромное количество строящихся и ремонтируемых социальных и иных объектов, с новым оснащением», — перечислил он.

22 августа в Кургане отпразднуют 341-летие города. Ранее URA.RU сообщало, что за два дня до праздника не была готова афиша мероприятий. Городские власти заявляют, что она должна появиться в ближайшее время. При этом в мэрии пояснили, что из-за угрозы распространения коронавируса праздник будет проводиться в формате мини-площадок. Все крупные площадки на площади Ленина, Троицкой площади, в ЦПКиО и на набережной отменены. Также отменен гастрономический фестиваль «День сырка».