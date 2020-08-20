Исполняющий обязанности главы Надымского района Дмитрий Жаромских, назначенный губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым два месяца назад, устроил разнос подчиненным, сообщили источники URA.RU в окружных властных структурах. Поводом стала невыплата зарплат работникам субподрядной организации на ремонте одного из детских садов, из-за чего руководителю пришлось лично вмешиваться в ситуацию.
«Инцидент произошел на территории детского сада „Елочка“, — сообщил инсайдер. — Ремонт здания завершен, но из-за долгов возник риск укладки асфальта в дождь, что недопустимо». Рабочие, не получившие денег, просто отказались выходить на объект.
В райадминистрации подтвердили: невыплата зарплаты стала темой для оперативного совещания под председательством Жаромских. «Выяснилось, что подрядчик не рассчитался перед субподрядной организацией за ранее выполненную работу по другому объекту, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. — По итогам встречи между представителями подрядной и субподрядной организаций достигнута договоренность о ликвидации задолженности в течение недели».
В районной администрации утверждают: работы по капремонту детсада идут по графику. Выяснить, последуют ли за случившимся оргвыводы и кадровые решения, не удалось.
Ранее URA.RU рассказывало, что Жаромских был назначен исполняющим обязанности главы района после неожиданного ухода в отпуск мэра Леонида Дяченко. По информации осведомленных источников, за «стажировкой» чиновника в сентябре последует его официальное назначение главой.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «