20 августа 2020
19 августа 2020

Ставленник губернатора ЯНАО устроил разнос подчиненным. Причиной стали задержки зарплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Долги помещали своевременно уложить асфальт во дворе детсада (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Исполняющий обязанности главы Надымского района Дмитрий Жаромских, назначенный губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым два месяца назад, устроил разнос подчиненным, сообщили источники URA.RU в окружных властных структурах. Поводом стала невыплата зарплат работникам субподрядной организации на ремонте одного из детских садов, из-за чего руководителю пришлось лично вмешиваться в ситуацию.

«Инцидент произошел на территории детского сада „Елочка“, — сообщил инсайдер. — Ремонт здания завершен, но из-за долгов возник риск укладки асфальта в дождь, что недопустимо». Рабочие, не получившие денег, просто отказались выходить на объект.

В райадминистрации подтвердили: невыплата зарплаты стала темой для оперативного совещания под председательством Жаромских. «Выяснилось, что подрядчик не рассчитался перед субподрядной организацией за ранее выполненную работу по другому объекту, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. — По итогам встречи между представителями подрядной и субподрядной организаций достигнута договоренность о ликвидации задолженности в течение недели».

В районной администрации утверждают: работы по капремонту детсада идут по графику. Выяснить, последуют ли за случившимся оргвыводы и кадровые решения, не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что Жаромских был назначен исполняющим обязанности главы района после неожиданного ухода в отпуск мэра Леонида Дяченко. По информации осведомленных источников, за «стажировкой» чиновника в сентябре последует его официальное назначение главой.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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