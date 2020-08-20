Первый этап конкурса по отбору мэра Артемовского городского округа завершится 22 сентября. Городская дума наметила основные вехи избрания нового градоначальника. Как сообщил URA.RU спикер думы Константин Трофимов, предварительное обсуждение графика состоялось накануне на заседаниях думских комиссий, 27 августа его планируется утвердить в ходе пленарного заседания.
Прием документов от потенциальных кандидатов на пост мэра предполагается провести с 28 августа по 11 сентября. 22 сентября в 14.00 состоится собеседование с кандидатами, в ходе которого они представят свои программы развития муниципалитета. Проведение последующих этапов перепоручат комиссии, в которую войдут 4 представителя губернатора Свердловской области и 4 представителя гордумы. В конечном итоге победителя конкурса своим голосованием утвердят депутаты.
Согласно городскому положению об избрании мэра, на эту должность может претендовать человек с высшим образованием, навыками в сфере государственного или муниципального управления, стажем руководящей работы не менее трех лет. Среди потенциальных кандидатов источники URA.RU в Артемовском называют самого спикера думы Константина Трофимова, а также председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Валентину Юсупову. Предыдущий градоначальник Андрей Самочернов ушел в отставку 14 августа.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «