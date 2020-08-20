На затопленной улице в Екатеринбурге катаются серферы

В Екатеринбурге на затопленном участке улицы Шефской появились люди с досками для серфа. Фото опубликованы в паблике «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
Компанию девушке в купальнике, которая смело вошла в грязную холодную воду, составил человек в костюме Капитана Джека Воробья — героя фильма «Пираты Карибского моря». «Проклятие улицы Шефской», «Мэру надо отправить, „инструкция по правильному использованию дороги по ул. Шефская“», — прокомментировали читатели паблика.
Между тем, в пресс-службе городской администрации сообщили, что причину повторного затопления Шефской выяснить пока не удалось. На днях службы благоустройства уже осушали затопленный участок, однако после сильного ливня накануне вечером, его затопило вновь. Прокуратура вынесла предупреждение мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому об устранении нарушений законодательства.
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