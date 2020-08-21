Названы причины, по которым у россиян могут отобрать квартиру

Бывший собственник может аннулировать дарственную через суд Фото: Александр Елизаров © URA.RU

У гражданина России могут отобрать квартиру в случае, если дарственную на нее признают недействительной из-за допущенных при оформлении ошибок. Аннулировать документ может также сам даритель, если новый собственник небрежно относится к подарку. Об этом рассказали в Федеральной кадастровой палате.

Суд вправе аннулировать дарственную, если в документе содержатся ошибки, или он нарушает законодательство страны, пишет «Российская Газета». В качестве примера эксперты приводят ситуацию, когда дарителю или его близким угрожали при оформлении сделки. Кроме того, сам даритель может через суд аннулировать договор. Например, в случае, когда новый собственник небрежно обращается с имуществом: устраивает пожары, портит имущество.

Помимо этого, в Федеральной кадастровой палате разъяснили, кто не может принимать недвижимость в подарок. По словам экспертов, действие дарственной не распространяется на госслужащих и сотрудников Банка России. Также заключать дарственные между собой не имеют право коммерческие организации.

Ранее эксперты отметили, что после выхода страны из самоизоляции спрос на покупку недвижимости вырос более, чем на треть, По данным специалистов «Авито-Недвижимость», которые приводит RT, в период с мая по июль, среди россиян резко вырос спрос на однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

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