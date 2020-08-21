Евро впервые с конца марта поднялся выше 88 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Опасения сокращения спроса на топливо из-за возможной новой волны заражений коронавирусом и повторного введения карантинных мер во многих странах оказали негативное влияние на нефтяные котировки. В результате цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent упала до 44,3 доллара за баррель (-1,34%). Баррель нефти WTI сейчас можно приобрести за 42,3 доллара (-1,21%).

Российская валюта также дешевеет на фоне снижения цен на нефть и усиления геополитической напряженности. Минувшим днем курс доллара превысил 75 рублей — это произошло впервые с 6 мая. По данным Московской биржи, сейчас курс доллара составляет 74,80 рубля (на 1,01 дороже), евро впервые с 30 марта поднялся выше 88 рублей — сейчас его стоимость составляет 88,21 рубль (подорожал на 64 копейки). При этом эксперты не ожидают резкого роста курса доллара и евро на следующей неделе.

Ситуация в России

В России разрешили регистрацию транспортных средств в МФЦ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новая система предусматривает, что к работе в этих учреждениях привлекут сотрудников МВД, которые проведут осмотр транспорта. Вся остальная часть процедуры по регистрации проводится только с сотрудниками МФЦ.

Сбербанк на фоне пандемии выплатит рекордные в истории России дивиденды. На выплаты акционерам будет направлено 50% чистой прибыли. Держателям акций Сбербанка будет выплачено 422,4 млрд рублей.

Каждый третий россиянин планирует забрать свой депозит из банка. Это показало исследование компании IDF Eurasia. По данным аналитиков, в течение третьего квартала этого года деньги могут забрать до 32% вкладчиков. Однако большинство (43%) заявили, что не собираются забирать свои деньги из банков ни при каких условиях.

Доля предпринимательских доходов россиян в период пандемии снизилась до 3,5% . Это является минимальным значением за последние 20 лет. При этом в начале года этот показатель уже составлял всего 5,9%, сообщил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Однако торговые обороты российского бизнеса в июле выросли на 22%.

Что происходит в мире

Польское правительство планирует исключить Россию и еще ряд стран из списка государств, с которыми республика запрещает осуществлять авиационное сообщение из-за пандемии COVID-19. Также в Грузии заявили о заинтересованности в восстановлении авиасообщения с Россией. По словам премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе, ранее воздушное сообщение между Тбилиси и Москвой было прервано по решению российской стороны.

Вашингтон готов принять любые меры, чтобы помешать России и Китаю продавать вооружения Ирану, если против Тегерана вновь будут введены санкции ООН. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Вместе с тем он выразил сожаление в связи с тем, что некоторые американские союзники сейчас «заняли сторону России и Китая» в вопросе о возвращении санкций ООН в отношении Ирана. Также Помпео заявил, что Вашингтон готов продолжать введение ограничений в отношении китайских компаний, которые связаны с властями КНР и якобы представляют угрозу для безопасности США.

Федеральная Комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что импорт бесшовных труб из России, Украины, Республики Корея и Чехии наносит ущерб американской экономике. По версии регулятора, трубы «предположительно продаются в США по цене ниже справедливой и субсидируются правительствами Кореи и России».

Молдавия рассчитывает до конца текущего года получить от России кредит в размере 200 млн евро, переговоры по которому были начаты между правительствами двух стран в июле. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон. Согласно предварительным договоренностям, средства предоставят Молдавии на 10 лет под 2% годовых.

Прогнозы экспертов

Декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан заявил, что ситуация в экономике РФ выглядит сейчас более удовлетворительной, чем в апреле — мае. Однако, по его мнению, впереди возможен кризис неплатежей и сокращение спроса — это произойдет уже осенью.

Ближайшие месяцы могут стать непростыми для активов развивающихся стран, в том числе для российской валюты, считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По его прогнозу, ближе к началу осени курс рубля к доллару может отходить к уровням вблизи 75, к евро — до 88-89. Это связано с сезонной слабостью счетов текущих операций РФ и восстановлением выездного туризма.

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