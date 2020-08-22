Зеленский дал совет Лукашенко, как успокоить белорусов

Зеленский уверен: в Беларуси нужно провести новые выборы с международными наблюдателями Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Чтобы успокоить белорусов, необходимо провести повторные выборы в стране. Такой совет дал действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко украинский лидер Владимир Зеленский.

«Как я могу всех успокоить? Я бы определенно сказал: в течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать — вперед!», — заявил Зеленский в интервью Euronews, добавив, что пригласил бы на выборы международных наблюдателей.

Массовые протесты в Беларуси начались 9 августа, после президентских выборов. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Протестующие не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов. Для подавления акций протеста силовики использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и применяли физическую силу. Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал, что Лукашенко дал правоохранительным органам полную свободу в действиях, чтобы навести порядок, передает «Национальная служба новостей». Лидеры стран Евросоюза осудили насилие против протестующих в Белоруссии и потребовали независимого и прозрачного расследования.

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