Выбирая запах, нужно ориентироваться только на свои предпочтения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Выбирая духи или туалетную воду, ориентироваться стоит только на свой нос и свое восприятие аромата. При этом не следует обращать внимание на фирму-производителя и стоимость аромата, поскольку дороговизна парфюма не является гарантией его качества. Об этом рассказала владелица парфюмерного ателье «Арома-образ» Вероника Бруховецкая.

«От цены ничего не зависит, потому что есть ароматы в условном масс-маркете, которые выполнены с качественными ингредиентами», — рассказала радио Sputnik парфюмер. По ее словам, стоимость может зависеть не только от качества наполнения флакона, но и от бренда — продукты люксовых и известных компаний обойдутся значительно дороже, однако это не делает их аромат лучше, чем парфюм нового бренда.

Буховецкая подчеркнула, что не существует деления ароматов по гендерному типу, бренды используют этот прием исключительно в качестве маркетингового хода. «Мы используем одни и те же ингредиенты при создании условных мужских и женских духов», — поделилась парфюмер.

Она дала несколько советов по выбору духов. Перед тем, как выбрать парфюм, не стоит нюхать кофейные зерна, потому что они, вопреки устоявшемуся заблуждению, не освежают рецепторы, а являются сильным раздражающим фактором для мозга. Рецепторы могут освежить только вода, зеленый чай и свежий воздух.

Ранее руководитель лаборатории персональных ароматов «Проект Парфюмер» Анна Агурина рассказала, что люди предпочитают «старые» запахи. Именно поэтому парфюмерия строится на том, чтобы возвращать потребителей в воспоминания, пишет агентство Nation News.

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