До конца 2020 года курс доллара к рублю не изменится Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Итогом уходящей недели стало снижение стоимости нефти и удешевление рубля. Впервые с начала августа цена нефти Brent упала ниже 44 долларов за баррель, однако впоследствии стоимость немного увеличилась и составила 44,3 доллара за баррель (-1,34%). Баррель нефти WTI сейчас можно приобрести за 42,3 доллара (-1,21%).

Рубль в последние недели торговался в диапазоне 71—75 за доллар. Влияние на него оказывала ситуация с коронавирусом, цены на нефть, дивидендный сезон, отношение инвесторов к риску и протесты в Белоруссии. По данным Московской биржи, сейчас курс доллара составляет 74,80 рубля (на 1,01 дороже), евро стоит 88,21 рубль (подорожал на 64 копейки).

Ситуация в России

Семьям с детьми до 16 лет не стоит ожидать новых выплат по 10 тысяч рублей перед 1 сентября. По мнению экономистов, власти вряд ли пойдут на такой шаг, поскольку предыдущие выплаты обошлись бюджету в 580 млрд рублей и перед возможной второй волной коронавируса необходимо беречь ресурсы.

Российские банки ожидают, что ставки по рублевым вкладам до конца года продолжат плавно двигаться вниз. Это станет последствием динамики ключевой ставки Центробанка. При этом значительного снижения спроса на банковские услуги среди населения не ожидается, поскольку государственная защита и простота открытия делают депозиты наиболее понятным и доступным способом сбережения для большинства россиян.

Выбранная президентом России Владимиром Путиным стратегия по накоплению золотых резервов оказалась наиболее эффективной в условиях пандемии коронавируса. Это признал немецкий журналист Хольгер Цшепиц. Он напомнил, что благодаря нынешнему росту цен на золото российские международные резервы выросли до рекордного уровня , превысив 600 млрд долларов.

Треть работающих россиян признались, что хотят получать зарплату в валюте или иметь заработок, привязанный к курсу евро и доллара. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного популярным порталом по поиску работы. Однако финансовый аналитик Денис Ракша выразил уверенность, что власти даже не станут обсуждать зарплаты в иностранной валюте. Сейчас привязывать к другой валюте можно только экспортные платежи.

Что происходит в мире

Из-за пандемии коронавируса риск голода во всем мире может достигнуть «библейских масштабов». Так считает глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли. По прогнозам его организации, число людей, испытывающих недостаток в продовольствии, увеличится на 80% к концу года. В 2020 году предстоит обеспечить продовольствием 138 млн человек — на это потребуется 4,9 млрд долларов.

Польское правительство решило обновить список стран, гражданам которых разрешается въезжать на территорию страны. В ближайшее время въезд в Польшу получат россияне , а также граждане Китая, Сингапура, Сербии, Габона, Сан-Томе и Принсипи.

Прогнозы экспертов

К концу 2020 года рубль останется в диапазоне 71—75 за доллар, уверены эксперты. А ключевым фактором для курса доллара по отношению к рублю в 2021 году станут цены на нефть. Однако фактор геополитики может все перевернуть, поэтому пока прогнозы на 2021 год разнятся : одни считают, что курс доллара может упасть до 65 рублей, другие полагают, что он вырастет до 80 рублей.

Последние инициативы Сбербанка стали отправной точкой для пересмотра ценовой политики для всех крупнейших банков страны. В связи с этим в ближайшее время клиентов российских финансовых организаций ожидает как повышение различных комиссий, так и введение новых платных услуг, уверен финансовый аналитик Максим Кривелевич. По мнению эксперта, это произойдет из-за монополизма в российском банковском секторе.

Общая финансовая неопределенность, появившаяся из-за пандемии, может усилить интерес к стабильным и долгосрочным инвестициям , в частности, к винтажным наручным часам и драгоценным камням, считают эксперты. По их мнению, этот тренд продолжится и после пандемии.

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