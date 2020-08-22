Итогом уходящей недели стало снижение стоимости нефти и удешевление рубля. Впервые с начала августа цена нефти Brent упала ниже 44 долларов за баррель, однако впоследствии стоимость немного увеличилась и составила 44,3 доллара за баррель (-1,34%). Баррель нефти WTI сейчас можно приобрести за 42,3 доллара (-1,21%).
Рубль в последние недели торговался в диапазоне 71—75 за доллар. Влияние на него оказывала ситуация с коронавирусом, цены на нефть, дивидендный сезон, отношение инвесторов к риску и протесты в Белоруссии. По данным Московской биржи, сейчас курс доллара составляет 74,80 рубля (на 1,01 дороже), евро стоит 88,21 рубль (подорожал на 64 копейки).
Ситуация в России
Семьям с детьми до 16 лет не стоит ожидать новых выплат по 10 тысяч рублей перед 1 сентября. По мнению экономистов, власти вряд ли пойдут на такой шаг, поскольку предыдущие выплаты обошлись бюджету в 580 млрд рублей и перед возможной второй волной коронавируса необходимо беречь ресурсы.
Российские банки ожидают, что
Выбранная президентом России Владимиром Путиным стратегия по накоплению золотых резервов оказалась наиболее эффективной в условиях пандемии коронавируса. Это признал немецкий журналист Хольгер Цшепиц. Он напомнил, что благодаря нынешнему росту цен на золото российские международные резервы
Треть работающих россиян признались, что хотят получать зарплату в валюте или иметь заработок, привязанный к курсу евро и доллара. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного популярным порталом по поиску работы. Однако финансовый аналитик Денис Ракша выразил уверенность, что власти даже не станут обсуждать зарплаты в иностранной валюте. Сейчас привязывать к другой валюте можно только экспортные платежи.
Что происходит в мире
Из-за пандемии коронавируса риск голода во всем мире может достигнуть «библейских масштабов». Так считает глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли. По прогнозам его организации, число людей, испытывающих недостаток в продовольствии, увеличится на 80% к концу года. В 2020 году предстоит обеспечить продовольствием 138 млн человек — на это потребуется 4,9 млрд долларов.
Польское правительство решило обновить список стран, гражданам которых разрешается въезжать на территорию страны. В ближайшее время
Прогнозы экспертов
К концу 2020 года рубль останется в диапазоне 71—75 за доллар, уверены эксперты. А ключевым фактором для курса доллара по отношению к рублю в 2021 году станут цены на нефть. Однако фактор геополитики может все перевернуть, поэтому пока
Последние инициативы Сбербанка стали отправной точкой для пересмотра ценовой политики для всех крупнейших банков страны. В связи с этим в ближайшее время клиентов российских финансовых организаций ожидает как повышение различных комиссий, так и введение новых платных услуг, уверен финансовый аналитик Максим Кривелевич. По мнению эксперта, это произойдет из-за монополизма в российском банковском секторе.
Общая финансовая неопределенность, появившаяся из-за пандемии, может усилить интерес к стабильным и
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