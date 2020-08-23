Эксперт назвал условия для снижения и повышения арендной платы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Средний ценник на рынке аренды жилья этой осенью будет зависеть от принимаемых мер для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

«Очень много неопределенностей. Ждем, не будет ли осенью каких-либо объявлений от правительства по поводу того, что [грядут] новая волна [заболевания] и новые карантины», — подчеркнул эксперт. По его словам, возможны ситуации как с понижением, так и с повышением цен.

Удешевления аренды квартир стоит ожидать только в случае наступления второй волны коронавируса и, как следствие, возобновления карантинных мер. В этом случае возможны какие-либо частные льготы и скидки при заключении договоров аренды.

Если ситуация с вирусом начнет стабилизироваться, возможно повышение цен. Однако здесь многое зависит от массы других факторов. Например, от режима работы учебных заведений. Студенты, по словам Барсукова, оказывают существенное сезонное влияние на рынок аренды жилья. Поэтому, если вузы перейдут на дистанционный формат обучения, снизится и спрос на аренду.

Ранее эксперты по недвижимости отметили восстановление среди россиян спроса на покупку квартир. По данным RT, в мае этого года количество запросов на приобретение жилья увеличилось на 34,3%, в июне еще на 13,7.

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