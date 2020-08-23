Россия поставит своим союзникам бомбы и торпеды

В ближайшее время Россия может заключить контракт на поставку авиационных средств поражения с партнерами по организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, Россия заключит с Белоруссией контракт на поставку вертолетной техники. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
«Мы очень надеемся, что в ближайший день, часы, может быть, будет заключен достаточно серьезный контракт», — цитирует ТАСС Дмитрия Шугаева. По его словам, в рамках контракта Россия поставит в страны-участницы ОДКБ авиационные средства поражения. В организацию Договора о коллективной безопасности, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Авиационные средства поражения включают в себя ракеты, бомбы, артиллерийское вооружение, а также авиационные мины и торпеды. Помимо этого, в поставки будут входить системы, предназначенные для подготовки авиационного вооружения, а также устройства для обнаружения и распознавания цели.
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