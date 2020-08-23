Россия поставит своим союзникам бомбы и торпеды

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, су-34, инженеры, авиационный комплекс, блок неуправляемых ракет
В поставки входят боеприпасы и устройства для обнаружения целей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшее время Россия может заключить контракт на поставку авиационных средств поражения с партнерами по организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, Россия заключит с Белоруссией контракт на поставку вертолетной техники. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Мы очень надеемся, что в ближайший день, часы, может быть, будет заключен достаточно серьезный контракт», — цитирует ТАСС Дмитрия Шугаева. По его словам, в рамках контракта Россия поставит в страны-участницы ОДКБ авиационные средства поражения. В организацию Договора о коллективной безопасности, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Авиационные средства поражения включают в себя ракеты, бомбы, артиллерийское вооружение, а также авиационные мины и торпеды. Помимо этого, в поставки будут входить системы, предназначенные для подготовки авиационного вооружения, а также устройства для обнаружения и распознавания цели.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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