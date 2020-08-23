Омский медик о лечении Навального: «Эти дни были самыми тяжелыми»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг сторонников Алексея Навального в День России. Екатеринбург, митинг навального
Сторонники Алексея Навального мешали спать пациентам омской больницы (Архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Алексей Навальный впал в кому после отравления

Дни, когда блогер Алексей Навальный находился в омской больнице № 1, стали для ее персонала самыми тяжелыми благодаря его сторонникам. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала медик Анна Смирнова.

«Что такое сторонники Навального! Они устраивали пикеты, выдвигали целые теории заговора, на ходу организовывали диагнозы. Орали под окнами, не думая о том, что пациентам надо спать. А как требование чуть ли не каждый час выходить и докладывать о состоянии больного? А лечить-то когда?» — рассказала Смирнова. Зато когда в Германии объявили, что результаты обследования будут через несколько дней, это никого не взволновало, подчеркнула медик.

Она также обратила внимание на поведение журналистов, которые съехались к больнице. По ее словам, сотрудники СМИ толпой собрались у приемного покоя и пытались пролезть к блогеру, дабы что-нибудь снять.

Как призналась Смирнова, дни пребывания Навального в омской больнице, стали самыми тяжелыми за многие годы ее работы. При этом российских врачей «в интернете поливают грязью», возмутилась медик. Смирнова уверена, что в омской больнице Навального спасли, а его состояние стабилизировали. Блогера смогли бы поднять на ноги и в России, заключила медик.

Рабочим диагнозом Навального в Омске назвали «нарушение обмена веществ», пишет RT. Сейчас блогер доставлен в больницу в Германии. Уже известно, как он перенес полет. Ранее Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. Из-за этого самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Блогер впал в естественную кому.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...