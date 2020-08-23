Дни, когда блогер Алексей Навальный находился в омской больнице № 1, стали для ее персонала самыми тяжелыми благодаря его сторонникам. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала медик Анна Смирнова.
«Что такое сторонники Навального! Они устраивали пикеты, выдвигали целые теории заговора, на ходу организовывали диагнозы. Орали под окнами, не думая о том, что пациентам надо спать. А как требование чуть ли не каждый час выходить и докладывать о состоянии больного? А лечить-то когда?» — рассказала Смирнова. Зато когда в Германии объявили, что результаты обследования будут через несколько дней, это никого не взволновало, подчеркнула медик.
Она также обратила внимание на поведение журналистов, которые съехались к больнице. По ее словам, сотрудники СМИ толпой собрались у приемного покоя и пытались пролезть к блогеру, дабы что-нибудь снять.
Как призналась Смирнова, дни пребывания Навального в омской больнице, стали самыми тяжелыми за многие годы ее работы. При этом российских врачей «в интернете поливают грязью», возмутилась медик. Смирнова уверена, что в омской больнице Навального спасли, а его состояние стабилизировали. Блогера смогли бы поднять на ноги и в России, заключила медик.
Рабочим диагнозом Навального в Омске назвали «нарушение обмена веществ», пишет RT. Сейчас блогер доставлен в больницу в Германии. Уже известно, как он перенес полет. Ранее Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. Из-за этого самолет пришлось экстренно посадить в Омске. Блогер впал в естественную кому.
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