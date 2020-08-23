С 24 августа вступят в силу новые правила расчета полисов ОСАГО
Германия присвоила Навальному особый статус — Минобороны Белоруссии предостерегло протестующих — полис ОСАГО станет рассчитывать по-иному — каждый пятый школьник согласен учиться дистанционно. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 22—23 августа — в обзоре URA.RU:
Навальному присвоили особый статус в Германии
- Блогеру Алексею Навальному в Германии присвоили особый статус «гостя канцлера». Немецкая сторона считает, что это было необходимо сделать для защиты здоровья Навального.
- Омские медики сообщили, что дни, когда Навальный находился в их больнице, были самыми тяжелыми из-за давления его сторонников.
Минобороны Белоруссии выпустило обращение к народу, в НАТО опровергли слова Лукашенко
- Министерство обороны Белоруссии выступило с обращением к протестующим, призывая не собираться возле памятников и мемориалов.
- В тоже время Евросоюз высказался, что не собирается превращать Белоруссию во вторую Украину. Об этом сообщил верховный представитель организации по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
- Представители НАТО заявили, что на границу с Белоруссией не стягиваются войска. Ранее по поводу обратного высказался президент республики Александр Лукашенко.
- Украинский президент Владимир Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы для стабилизации обстановки в стране.
- Лукашенко 24 августа собирается закрыть все предприятия страны, где бастуют рабочие. Об этом он заявил во время митинга в Гродно.
Тимошенко заболела COVID-19
- Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. По предварительной информации, инфекция также была обнаружена у членов ее семьи.
ВОЗ рекомендовало детям носить маски
- По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда Организации Объединенных Наций, детям в возрасте 12 лет и старше необходимо носить маски, чтобы справиться с пандемией коронавируса. Однако детям от шести до 12 лет носить маски не обязательно.
Автовладельцы будут оплачивать полисы ОСАГО по новым тарифам
- В ОСАГО отменили единую базовую ставку тарифа. С 24 августа ставка будет рассчитываться с учетом индивидуальных качеств автовладельца, выписанных штрафов ГИБДД и типа транспортного средства.
Школьники проголосовали за дистант
- По результатам опроса, проведенного онлайн-школой Skysmart, каждый пятый школьник выступил за то, чтобы в образовательных учреждениях России было частично сохранено дистанционное обучение.
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