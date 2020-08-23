Самое важное в России и мире на 22—23 августа. Массовый протест в Беларуси, Навальному присвоили особый статус в Германии

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С 24 августа вступят в силу новые правила расчета полисов ОСАГО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Германия присвоила Навальному особый статус — Минобороны Белоруссии предостерегло протестующих — полис ОСАГО станет рассчитывать по-иному — каждый пятый школьник согласен учиться дистанционно. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 22—23 августа — в обзоре URA.RU:

Навальному присвоили особый статус в Германии

Минобороны Белоруссии выпустило обращение к народу, в НАТО опровергли слова Лукашенко

Тимошенко заболела COVID-19

ВОЗ рекомендовало детям носить маски

  • По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда Организации Объединенных Наций, детям в возрасте 12 лет и старше необходимо носить маски, чтобы справиться с пандемией коронавируса. Однако детям от шести до 12 лет носить маски не обязательно.

Автовладельцы будут оплачивать полисы ОСАГО по новым тарифам

Школьники проголосовали за дистант

  • По результатам опроса, проведенного онлайн-школой Skysmart, каждый пятый школьник выступил за то, чтобы в образовательных учреждениях России было частично сохранено дистанционное обучение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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