В области пройдет граффити-фестиваль «Культурный код». Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В городах области пройдет фестиваль уличных художников — жительница Челябинска завоевала титул на конкурсе красоты — коронавирус унес жизнь четырех человек. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 24 августа — в обзоре URA.RU:

Фестиваль граффити пройдет в области

С 25 августа по 15 сентября в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Бакале состоится региональный фестиваль граффити «Культурный код».

Челябинка завоевала титул на конкурсе красоты

Титул «Миссис Россия Globe» завоевала 37-летняя жительница Челябинска Екатерина Цветкова. Также она является руководителем строительной компании и имеет четырех детей.

Четыре человека скончались от COVID

23 августа в Челябинской области подтвержден 71 новый случай коронавируса. Всего 13 815 инфицированных. Скончались четыре человека: три женщины 80, 70 и 69 лет и 90-летний мужчина. У всех четверых COVID был сопутствующим заболеванием.