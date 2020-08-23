В области пройдет граффити-фестиваль «Культурный код».
В городах области пройдет фестиваль уличных художников — жительница Челябинска завоевала титул на конкурсе красоты — коронавирус унес жизнь четырех человек. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 24 августа — в обзоре URA.RU:
Фестиваль граффити пройдет в области
- С 25 августа по 15 сентября в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Бакале состоится региональный фестиваль граффити «Культурный код».
Челябинка завоевала титул на конкурсе красоты
- Титул «Миссис Россия Globe» завоевала 37-летняя жительница Челябинска Екатерина Цветкова. Также она является руководителем строительной компании и имеет четырех детей.
Четыре человека скончались от COVID
- 23 августа в Челябинской области подтвержден 71 новый случай коронавируса. Всего 13 815 инфицированных. Скончались четыре человека: три женщины 80, 70 и 69 лет и 90-летний мужчина. У всех четверых COVID был сопутствующим заболеванием.
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