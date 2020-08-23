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Самое актуальное в Челябинской области на 24 августа. Челябинка взяла титул на конкурсе красоты, в регионе пройдет фестиваль граффити

© Служба новостей «URA.RU»
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Морфология улиц: объезд трех локаций, с организаторами фестиваля. Тюмень, 20.08.2020, граффити, тюмень, морфология улиц
В области пройдет граффити-фестиваль «Культурный код». Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В городах области пройдет фестиваль уличных художников — жительница Челябинска завоевала титул на конкурсе красоты — коронавирус унес жизнь четырех человек. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 24 августа — в обзоре URA.RU:

Фестиваль граффити пройдет в области

Челябинка завоевала титул на конкурсе красоты

Четыре человека скончались от COVID

  • 23 августа в Челябинской области подтвержден 71 новый случай коронавируса. Всего 13 815 инфицированных. Скончались четыре человека: три женщины 80, 70 и 69 лет и 90-летний мужчина. У всех четверых COVID был сопутствующим заболеванием.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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