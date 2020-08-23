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Самое актуальное в Курганской области на 24 августа. Прожиточный минимум повышен, бизнесмен задержан за махинации

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день форума
Курганское предприятие заключило контракт на форуме «Армия-2020» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крупное курганское предприятие заключило важный контракт — прожиточный минимум повышен — бизнесмена уличили в мошенничестве. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 24 августа — в обзоре URA.RU:

Предприятие области заключило важный контракт

  • Предприятие «Курганприбор» заключило соглашение о сотрудничестве на форуме «Армия-2020» с крупным российским холдингом «Технодинамика».

В области увеличили прожиточный минимум

  • Прожиточный минимум для пенсионеров региона увеличен на четыреста пять рублей с 8 тысяч 271 рубля до 8 тысяч 676 рублей. Такое постановление приняли в правительстве области.

В Кургане задержали бизнесмена

  • Курганского бизнесмена, директора ООО «ЗауралПожМониторинг» взяли под стражу по обвинению в мошенничестве на более чем 500 тысяч рублей по сделкам с госпредприятиями. Дело находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России по Курганской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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