Курганское предприятие заключило контракт на форуме «Армия-2020»
Крупное курганское предприятие заключило важный контракт — прожиточный минимум повышен — бизнесмена уличили в мошенничестве. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 24 августа — в обзоре URA.RU:
Предприятие области заключило важный контракт
- Предприятие «Курганприбор» заключило соглашение о сотрудничестве на форуме «Армия-2020» с крупным российским холдингом «Технодинамика».
В области увеличили прожиточный минимум
- Прожиточный минимум для пенсионеров региона увеличен на четыреста пять рублей с 8 тысяч 271 рубля до 8 тысяч 676 рублей. Такое постановление приняли в правительстве области.
В Кургане задержали бизнесмена
- Курганского бизнесмена, директора ООО «ЗауралПожМониторинг» взяли под стражу по обвинению в мошенничестве на более чем 500 тысяч рублей по сделкам с госпредприятиями. Дело находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России по Курганской области.
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