Помощника мэра из ХМАО собираются судить за пределами региона

Окончательное решение о месте судебного процесса станет известно на этой неделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генпрокуратура РФ добивается рассмотрения уголовного дела помощника главы Нефтеюганска Максима Виера, обвиняемого в фальсификации документов, за пределами ХМАО — в Уватском районном суде. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Решение о передаче дела на рассмотрение в Тюменскую область должно было случиться 21 августа. Но Виера не смогли официально уведомить об этом. Поэтому заседание седьмого кассационного суда пришлось перенести. Обвинение торопится. 9 октября у Виера истекает срок привлечения уголовной ответственности. И до этого времени нужно вынести приговор. Как успеть в такие сроки, с учетом, что дело даже не начало слушаться — непонятно», — недоумевает инсайдер.

Связаться с пресс-службой генеральной прокуратуры РФ на момент публикации материала не удалось. Обвиняемый не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Потерпевший — экс-вице-мэр Нефтеюганска Сергей Лагойда подтвердил журналисту агентства информацию о ходатайстве генпрокуратуры рассмотреть уголовное дело за пределами Югры. «Если дело будет рассматриваться в Нефтеюганске или другом суде в ХМАО, то нет никакой гарантии, что оно будет рассмотрено непредвзято. Уват — это ближайший суд, который находится к границе Югры», — прокомментировал Лагойда.

Ранее URA.RU сообщало, что Виер обвиняется в том, что сфальсифицировал документы, которые послужили основанием для увольнения Лагойды с должности заместителя главы Нефтеюганска. Вице-мэр восстановился в должности по суду. Однако затем вновь лишился ее из-за нарушений в декларации о доходах.