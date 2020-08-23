36 российских банков рискуют потерять лицензию к концу года

К концу 2020 года Центробанк РФ может ускорить отзыв лицензий у кредитных организаций. Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» считают, что 36 банков находятся в зоне риска.
«До 36 кредитных организаций на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на исследование агентства. По их мнению, к концу 2020 года темпы отзыва ускорятся.
Также аналитики прогнозируют, что в последнем квартале 2020 года и первом 2021-го может вырасти количество случаев аннулирования лицензий по инициативе самих акционеров банков. Это связано с тем, что с 2018 года идет устойчивое снижение рентабельности и маржинальности банковского сектора, считают специалисты. Кроме того, начиная с 2020 года, у кредитных организаций падают комиссионные и процентные доходы.
С начала эпидемии коронавируса в России Центробанк РФ не принимал решений касаемо отзыва лицензий у кредитных банков. В июне этот процесс возобновился. Так, два столичных банка — «Кузнецкий мост» и «Проминвестбанк» приняли решение о добровольной ликвидации, в связи с чем ЦБ РФ отозвал у них лицензии, пишет «Национальная служба новостей». У других финансовых организаций — «Народный банк» и «Невастройинвест» были отозваны лицензии из-за обнаруженных нарушений, передает RT.
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