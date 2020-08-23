Мирные акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа Фото: Dmitri Lovetsky, AP/TASS

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Задержанные на мирных акциях протеста в Минске и доставленные в изолятор на улице Окрестина в ужасе выбегали оттуда и находились в состоянии шока. Об этом рассказали волонтеры палаточного лагеря, развернутого возле изолятора.

Учреждение на улице Окрестина в народе стали называть «пыточной» и «концлагерем» из-за жестокости его сотрудников. «Избитые выбегали из-за ворот в шоковом состоянии и прятались как животные. Их приходилось искать по дворам, чтобы оказать помощь», — приводит слова одного из волонтеров lenta.ru.

В палаточном лагере есть врачи разных специальностей, в их арсенале есть все для оказания помощи освободившимся. Однако многие, по словам волонтеров, не решаются принять помощь по разным причинам. В частности, к медикам не подходят, так как их запугали, а некоторые испытывают чувство стыда, так как были изнасилованы.

О пытках в белорусских изоляторах рассказывают все белорусы, побывавшие в них. Показания таких граждан, в частности, собрала журналист Ксения Собчак в своем фильме «Осторожно, Беларусь!». По их словам, силовики жестоко избивают людей, не дают им воду и еду, насилуют дубинками. Кроме того, задержанных связывают пластиковыми жгутами и складывают друг на друга в несколько слоев. Многие сравнивают происходящее с пытками в нацистских лагерях.

Протесты в Беларуси начались после опубликования официальных данных президентских выборов — согласно ним, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, однако экзитполы показывали уверенную победу кандидата Светланы Тихановской. Силовики разгоняли мирные акции, открывая огонь, применяя газ и гранаты. Сам Лукашенко назвал выборы праздником, а подавление протестов «мягким», передает RT.

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