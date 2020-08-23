Курганский губернатор встретился с миллиардером из списка Forbes

Подробности о встрече Вадима Шумкова с Владимиром Лисиным (на фото) не раскрываются Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время визита в Москву встретился с владельцем Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиром Лисиным, сообщает пресс-служба главы региона. Бизнесмен занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых россиян по версии Forbes.

«Шумков в минувшие выходные работал в Москве, где у него состоялось несколько встреч. В том числе он провел переговоры с председателем совета директоров НЛМК Владимиром Лисиным», — говорится в сообщении. В пресс-службе губернатора заявили URA.RU, что других подробностей о встрече нет.

Также в Москве Шумков встретился с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Они обсудили «возможные совместные проекты и возможные варианты визита Чемезова в Курганскую область». Также известно, что у губернатора состоялась встреча с одним из инвесторов по вопросу реализации в регионе сельскохозяйственного проекта. Другие подробности об этих встречах также не раскрываются.

Лисин занял вторую строчку в апрельской версии рейтинга Forbes, ранее сообщало URA.RU. Его состояние оценивается в 18,1 млрд долларов. По этому показателю он уступает лишь владельцу «Норникеля» Владимиру Потанину (19,7 млрд долларов).

О срочном визите Шумкова в Москву стало известно в конце прошлой недели. В связи с командировкой губернатор изменил сложившейся традиции и не выступил с поздравлением на Дне города, который отмечали в Кургане 22 августа.