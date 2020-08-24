Пропавшего в Болгарии ребенка нашли в Перми

Ребенка — гражданина Болгарии нашли в Перми у его матери — гражданки России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судебные приставы нашли в Перми трехлетнего мальчика, который был объявлен в розыск в Болгарии. Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю сообщает, что ребенок вместе с матерью из Екатеринбурга находился у родственников в Прикамье.

«Женщина имела прописку в г. Екатеринбурге, а в Перми проживали ее родственники. В результате проверки пермского адреса было установлено, что мать вместе с ребенком гостят у близких», — рассказали в пресс-службе приставов. Там пояснили, что в розыск ребенка объявил его отец — гражданин Болгарии после того, как в июне 2019 года мать вывезла ребенка на территорию России.

Женщина рассказала приставам, что сейчас она разводится со своим супругом и не намерена возвращаться в Болгарию. «В настоящее время она проживает в Екатеринбурге, имеет официальное место работы, сын посещает детский сад. С отцом мальчика отношения поддерживаются, они периодически общаются посредством электронной почты, мессенджеров и программы „Скайп“», — уточняют приставы. После этого УФССП прекратило разыскное дело и окончило по нему исполнительное производство.